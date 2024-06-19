Не только Одесса и Днепр: в полиции рассказали, сколько поджогов авто военных зафиксировали

Россияне вербуют подростков, чтобы те поджигали машины военнослужащих Украины. Подобные случаи были в Киеве, Днепре и Одессе.

В столице Украины 18 июня полиция 18 июня задержала мать и сына, которых разоблачили во время поджога внедорожника. Первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Юрий Кузьменко рассказал в эфире телемарафона, насколько это массовая проблема, пишет 24 Канал.

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Сколько машин военнослужащих уже сожгли

Юрий Кузьменко рассказал, что в последнее время активизировались российские спецслужбы, которые вербуют украинских подростков.

Цель врагов – привлечь несовершеннолетних украинцев к преступлениям, то есть к поджогу машин военнослужащих.

Такие факты были в городе Киеве, Одессе и Днепре. Всего насчитывается 16 таких фактов. Из них по 11 фактам – лиц установили и привлекли к ответственности,

– заявил заместитель начальника Департамента уголовного розыска полиции.

По его словам, правоохранители установили и задокументировали действия подростков, которых через телеграм-каналы завербовали для преступлений спецслужбы России.

Заметьте Украинские подростки за деньги поджигали авто военных ВСУ



Как российские спецслужбы вербуют подростков

Юрий Кузьменко объяснил, что во время летних каникул подростки больше времени проводят в соцсетях, где комментируют новости.

В дальнейшем к ним присоединяются в комментариях специалисты из спецслужб России, главное разведуправление России, где предлагают на первых взгляд незначительные просьбы – нарисовать какое-то граффити. В подавляющем большинстве – уже антиукраинского содержания,

– рассказал правоохранитель.

Он пояснил, что за такие действия подросткам обещают вознаграждение – от нескольких до 20 тысяч гривен. Если в дальнейшем несовершеннолетний выполняет задание, то спецслужбы понимают, что он находится под определенным влиянием.

"Обещая легкие заработки и значительные суммы средств – от 3 до 5 тысяч долларов, предлагают подросткам совершить преступные действия – поджечь авто военнослужащего", – объяснил первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции.

По его словам цель российских спецслужб – дискредитировать органы власти и Украины в целом, чтобы показать в России "картинку", что якобы в Украине "распространяются протестные настроения" даже среди детей и подростков.