Принесла коктейль Молотова: в России работница комитета юстиции хотела поджечь военкомат

В России на днях была акция "поджоги военкомат". Сразу в нескольких регионах правоохранители задержали людей, пытавшихся устроить диверсии.

За прошедшие сутки, 2 августа, в России в разных регионах произошло пять попыток поджога военкоматов, одну из них пыталась осуществить сотрудница областного комитета юстиции. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Принесла с собой пять бутылок коктейля Молотова

В российском Волгограде на улице Дегтярева патруль задержал 31-летнюю женщину, которая призналась, что собиралась поджечь военкомат.

Она пришла к зданию, где расположен призывной пункт военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. С собой у нее был полный комплект пиромана: пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

Девушка привлекла внимание патруля, охранявшего военкомат. Она ходила кругами вокруг здания, то и дело заглядывала в телефон, поглядывала на дом и явно нервничала, дергая тяжелый рюкзак. Охранники подошли к ней пообщаться. Она не стала отказываться и сразу призналась, что хотела устроить поджог.

Сейчас с ней работают следователи.

Угрожали проблемами и кредитами

Попытки поджечь военкоматы были также и в других регионах вражеской страны.

Подавляющее большинство нападающих – жертвы телефонных мошенников. Им угрожали проблемами или кредитами, выставляя атаку на комиссариат решением вымышленных проблем.

Москва

Около семи вечера 53-летней женщине позвонил по телефону неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что на ее имя взяли кредит и прямо сейчас переводят эти деньги ВСУ через банкомат, расположенный в здании военкомата. Для того чтобы остановить его, необходимо немедленно поджечь этот дом. Женщина взяла бутылку ацетона, подложила под комиссариатную дверь и подожгла. Все быстро потушили, женщину задержали.

Саратов

69-летнюю пенсионерку в вотсапе неизвестные завалили угрозами. Они требовали поджечь местный военкомат и угрожали родственникам женщины проблемами с силовиками. Женщина была задержана прямо возле здания с четырьмя коктейлями Молотова, когда она якобы разговаривала по телефону с куратором, который координировал ее действия. Ничего поджечь она не успела. Ее задержали и возбудили против нее уголовное дело.

Воронежская область

История, аналогичная московской, только главный герой – 65-летний житель Аннинского района. Пенсионеру сказали по телефону, что на него взяли кредит на 5,5 миллиона рублей и злодея прямо сейчас нужно выкурить из военкомата путем поджога. Мужчину задержали до того, как он успел что-то поджечь.

Ленинградская область

76-летний мужчина чуть не сгорел, кидая во Всеволожский комиссариат коктейли Молотова. Его тоже обманул "сотрудник ЦБ".

Ранее поджоги были и в других областях России