Принесла коктейль Молотова: в России работница комитета юстиции хотела поджечь военкомат
В России на днях была акция "поджоги военкомат". Сразу в нескольких регионах правоохранители задержали людей, пытавшихся устроить диверсии.
За прошедшие сутки, 2 августа, в России в разных регионах произошло пять попыток поджога военкоматов, одну из них пыталась осуществить сотрудница областного комитета юстиции. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Принесла с собой пять бутылок коктейля Молотова
В российском Волгограде на улице Дегтярева патруль задержал 31-летнюю женщину, которая призналась, что собиралась поджечь военкомат.
Она пришла к зданию, где расположен призывной пункт военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. С собой у нее был полный комплект пиромана: пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.
Девушка привлекла внимание патруля, охранявшего военкомат. Она ходила кругами вокруг здания, то и дело заглядывала в телефон, поглядывала на дом и явно нервничала, дергая тяжелый рюкзак. Охранники подошли к ней пообщаться. Она не стала отказываться и сразу призналась, что хотела устроить поджог.
Сейчас с ней работают следователи.
Угрожали проблемами и кредитами
Попытки поджечь военкоматы были также и в других регионах вражеской страны.
Подавляющее большинство нападающих – жертвы телефонных мошенников. Им угрожали проблемами или кредитами, выставляя атаку на комиссариат решением вымышленных проблем.
- Москва
Около семи вечера 53-летней женщине позвонил по телефону неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что на ее имя взяли кредит и прямо сейчас переводят эти деньги ВСУ через банкомат, расположенный в здании военкомата. Для того чтобы остановить его, необходимо немедленно поджечь этот дом. Женщина взяла бутылку ацетона, подложила под комиссариатную дверь и подожгла. Все быстро потушили, женщину задержали.
- Саратов
69-летнюю пенсионерку в вотсапе неизвестные завалили угрозами. Они требовали поджечь местный военкомат и угрожали родственникам женщины проблемами с силовиками. Женщина была задержана прямо возле здания с четырьмя коктейлями Молотова, когда она якобы разговаривала по телефону с куратором, который координировал ее действия. Ничего поджечь она не успела. Ее задержали и возбудили против нее уголовное дело.
- Воронежская область
История, аналогичная московской, только главный герой – 65-летний житель Аннинского района. Пенсионеру сказали по телефону, что на него взяли кредит на 5,5 миллиона рублей и злодея прямо сейчас нужно выкурить из военкомата путем поджога. Мужчину задержали до того, как он успел что-то поджечь.
- Ленинградская область
76-летний мужчина чуть не сгорел, кидая во Всеволожский комиссариат коктейли Молотова. Его тоже обманул "сотрудник ЦБ".
Ранее поджоги были и в других областях России
- В российском Санкт-Петербурге 54-летний мужчина якобы поджег дверь военкомата, а также пытался протаранить ворота этого здания на легковом автомобиле. В одной из районных администраций города отметили, что мужчину якобы задержали, а пожар ликвидировали.
- 21-летней студентке педагогического колледжа Омска якобы "позвонили из Киева" и сообщили, что на ее имя оформили кредит, а средства забрали себе. Поэтому, как вариант мести, эти мошенники якобы предложили дойти до здания банка и поджечь его. На самом же деле по этому адресу был военкомат.
- В Мурманской области страны-агрессорки в середине мая 2023 года молодой человек также "поджег" здание военкомата. Так, он выбил стекла в окнах и поджег раму специальной смесью, в результате чего и произошел взрыв.