Хотели уничтожить синагогу в Кривом Роге: СБУ задержала пятерых поджигателей

Россия продолжает пытаться расшатать внутреннюю обстановку в столице и прифронтовых регионах Украины. Так, враг заказал уничтожение синагоги в Кривом Роге и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Теневая война Кремля: как Россия использует "одноразовых" агентов для диверсий в Европе

СБУ и Нацполиция задержали поджигателей

Судя по сообщению, разные люди занимались разным. Всего задержаны пятеро пособников российских спецслужб, которые совершали серийные поджоги в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Кривом Роге задержан 14-летний подросток, который по заказу российских спецслужб пытался сжечь местную синагогу. Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух "коктейлей Молотова". Затем по инструкции оккупантов юноша дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени.

Оккупанты обратили внимание на парня, когда он искал "легких денег" в телеграм-каналах. Но средств, конечно, не получил – зато имеет подозрение.

В Украине задержали поджигателей / Фото СБУ

На Днепропетровщине задержали двух дезертиров, которые согласились уничтожать служебные авто ВСУ. Эти люди тоже хотели быстро заработать.

"После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали злоумышленников сразу после первого же поджога", – привели данные в СБУ.

А вот на Харьковщине 22-летний агент ФСБ поджигал релейные и батарейные шкафы Укрзализныци по поручению российских спецслужб. Таким образом россияне надеялись вывести из строя энергооборудование, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

Наконец, 16-летний студент одного из профтехучилищ, которое находится в Винницкой области, был задержан в Киеве. В столицу он приехал, чтобы жечь внедорожники Сил обороны. И действительно пытался сжечь служебный мультивэн оператора БПЛА Национальной гвардии Украины – на этом его и поймали.

Фигурантов подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.

Они могут получить различные тюремные сроки, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.