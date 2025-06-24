"По гражданским среди белого дня": в ЦПД показали кадры изуродованного поезда в Днепре

Россия 24 июня атаковала Днепр. Под удар попал пассажирский поезд Одесса –Запорожье.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко. Днем 24 июня Россия нанесла очередной ракетный удар по Днепру.

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Российская атака повредила пассажирский поезд в Днепре

Под вражескую атаку попал пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса – Запорожье", в вагонах которого находились обычные украинцы.

По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, поезд повредила взрывная волна после удара баллистикой.

Гражданский поезд, обычные люди. россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне,

– написал Ермак.

В регионе в момент атаки продолжалась воздушная тревога. На место оперативно прибыли спасатели и медики, а пассажиров быстро эвакуировали в укрытие.

Пассажирский поезд пострадал во время обстрела Днепра: смотреть видео

По предварительным данным ГСЧС, прямого попадания ракеты в поезд не было – повреждения вызвала именно мощная взрывная волна.

Укрзализныця уже готовит подменный состав в Днепре, чтобы пассажиры могли продолжить маршрут в Запорожье. Железнодорожники работают круглосуточно несмотря на риски и обстрелы.