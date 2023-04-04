Перевозил до 50 человек: в Нидерландах с рельсов сошел поезд – есть погибший и пострадавшие

В результате схода с рельсов поезда в Нидерландах есть один погибший и несколько десятков травмированных. Также были разные противоречивые сообщения о том, что стало причиной аварии.

В ночь на 4 апреля возле города Гааги в Нидерландах произошла авария с участием пассажирского поезда. Собственно, транспортное средство сошло с рельсов. По состоянию на 08:00 известно об 1 погибшем и 30 раненых.

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Детали аварии: горел один из вагонов

Стоит отметить, что многие из раненых в тяжелом состоянии – медики оказывают им медицинскую помощь. Известно, что в общей сложности транспортное средство перевозило около 50 человек и сошло с рельсов после того, как столкнулось со строительным оборудованием на пути. Об этом сообщили нидерландские экстренные службы.

Спасательные группы работали на месте аварии в Воорсхотене, деревне возле Гааги. Спикер пожарной службы сообщил нидерландскому радио, что 19 человек были доставлены в больницу. Остальным оказали помощь на месте,

– написали в издании Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, там отметили, что этот поезд следовал из города Лейден в Гаагу. Сошел с рельсов именно его передний вагон, после чего закатился в поле. Вместе с тем второй вагон лежал на боку. А в третьем – разгорелся пожар, который пожарным удалось оперативно ликвидировать.

Сначала была другая версия

Некоторые источники сразу после этого инцидента сообщили, что этот пассажирский поезд столкнулся с грузовым, в результате чего произошла авария.

Собственно, об этом заявил спикер Нидерландской железной дороги (NS) Эрик Крозе.

Однако чиновник не смог предоставить подробностей инцидента, что и не удивительно, ведь его версия оказалась неправдивой.

Голландская железная дорога сообщила, что железнодорожное сообщение между Лейденом и частями Гааги приостановлено из-за аварии.

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Вспомним к этой теме, что недавно на Житомирской трассе случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. Его вызвал автобус, столкнувшийся с 9 легковыми автомобилями. Погибших не было в результате этого инцидента, однако известно про около 10 пострадавших.