У ніч проти 4 квітня поблизу міста Гааги, що в Нідерландах, сталася аварія за участі пасажирського потяга. Власне, транспортний засіб зійшов з рейок. Станом на 08:00 відомо про 1 загиблого та 30 поранених.

Дивіться також Російський державний тероризм перейшов на новий рівень: чому підрив Татарського – лише початок

Деталі аварії: горів один з вагонів

Варто зазначити, що чимало з поранених у важкому стані – медики надають їм медичну допомогу. Відомо, що загалом транспортний засіб перевозив близько 50 осіб та зійшов з рейок після того, як зіткнувся з будівельним обладнанням на колії. Про це повідомили нідерландські екстрені служби.

Рятувальні групи працювали на місці аварії в Воорсхотені, селі поблизу Гааги. Речник пожежної служби повідомив нідерландському радіо, що 19 людей були доставлені до лікарні. Іншим надали допомогу на місці,

– написали у виданні Reuters з посиланням на екстренні служби.

Окрім того, там зазначили, що цей потяг прямував з міста Лейден до Гааги. Зійшов з рейок саме його передній вагон, після чого закотився в поле. Разом з тим другий вагон лежав на боці. А в третьому – палахнула пожежа, яку вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати.

Зверніть увагу! Голландська залізниця повідомила, що залізничне сполучення між Лейденом і частинами Гааги – припинено через аварію.

Спершу була інша версія

Певні джерела одразу після цього інциденту повідомили, що цей пасажирський потяг зіткнувся з вантажним, внаслідок чого виникла аварія.

Власне, про це заявив речник Нідерландської залізниці (NS) Ерік Крозе.

Однак посадовець не зміг надати подробиць інциденту, що й не дивно, адже його версія виявилась неправдивою.

Читайте також У Львові за кермом Range Rover затримали п’яною власницю салону краси

Згадаємо до цієї теми, що не так давно на Житомирській трасі трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Її спричинив автобус, що зіткнувся з 9 легковими автівками. Загиблих не було внаслідок цього інциденту, однак відомо про близько 10 постраждалих.