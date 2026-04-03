"Выбирались через окна": в России с рельсов сошли 7 вагонов поезда, что вез более 415 пассажиров
- 3 апреля в Ульяновской области России с рельсов сошли 7 вагонов поезда с 415 пассажирами, среди которых более сотни детей.
- В результате инцидента пострадали семь человек, из них трое госпитализированы, но погибших нет.
Утром 3 апреля в Ульяновской области России с рельсов сошли 7 вагонов пассажирского поезда. В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом информируют росСМИ.
Что известно об инциденте?
Утром 3 апреля в 06:26 по московскому времени вблизи станции Бряндино сошел с рельсов пассажирский поезд №302 сообщением Челябинск – Москва и перевернулся на бок. Известно, что в поезде находились 415 пассажиров.
Оперативные службы пишут, что людям пришлось выбираться наружу через окна.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, среди них – ребенок. Трех из них госпитализировали. Российские власти сообщают, что погибших нет, одновременно отмечает, что "информация еще уточняется".
По сообщениям росСМИ, в поезде, который перевернулся, находилась спортивная секция – 34 ребенка, а также детский танцевальный коллектив из Челябинской области. Общее количество детей, которые ехали поездом, пока устанавливают, однако предварительно речь идет примерно о сотне.
Впоследствии один из вагонов загорелся, впрочем пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв или пострадавших.
На месте происшествия уже работают российские экстренные службы, в частности шесть бригад скорой помощи.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что, предварительно, из шести опрокинутых вагонов все люди эвакуированы. Интересно, что ранее российская железная дорога писала о семи вагонах.
Погибших нет. Предварительно 2 пассажира с переломами: один перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги,
– сообщил Текслер.
