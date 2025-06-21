Поездка на Саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом, – Зеленский

Поездка Владимира Зеленского на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом. Сейчас президент даже не уверен, поедет ли на встречу.

Об этом шла речь на пресс-конференции Зеленского 20 июня, пишет 24 Канал.

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Зеленский планирует поездку на Саммит НАТО

Президент Украины 24 июня должен поехать в Гаагу, где будет проходить Саммит НАТО. Однако Зеленский говорит, что планы могут измениться. Во время визита он не имеет целью встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Поэтому если Трамп не поедет на саммит, Владимир Зеленский, вероятнее всего там будет.

Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность большая. На самом деле решу накануне,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что команды Украины и США сейчас держат связь. Страны имеют много тем, которые стоит обсудить. Сейчас диалог продолжается на уровне министров экономики и финансов, в частности из-за соглашения, которое подписано между Украиной и Соединенными Штатами.

Зеленский также говорит, что имеет приглашение от руководства Нидерландов, которые очень поддерживают Украину. Прзедидент добавил, что среди всех встреч, конечно, важным был бы и разговор с президентом Трампом.

На полях саммита Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами различных организаций. Если прездиент поедет, то будет в Гааге разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.