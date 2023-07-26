Путин давно начал эту игру: что кроется за поездкой с Лукашенко в храм

Впервые после "марша справедливости" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил посетить своего "верного друга". Он вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным поехал в Валаамский монастырь.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. Он отметил, что такой визит, вероятно, свидетельствует о намерении принятия важного решения.

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"Другой момент этой поездки тревожен. Путин поехал на Валаам и взял туда Лукашенко. Поездка диктатора на Валаам демонстрирует намерение принять серьезные решения. Симулируя, что Господь благословит его на это решение. Он давно начал эту игру на "благословение", – сказал политолог.

По его мнению, непрерывное вовлечение Лукашенко в игру вокруг войны опасно. Ведь соблазн Кремля начать атаку с территории Беларуси высок.

О чем свидетельствует поездка Путина и Лукашенко в Валаамский монастырь: смотрите видео

Избирательная кампания Путина

Выход кремлевского узурпатора к народу является свидетельством того, что Путин начал кампанию относительно выборов, которые должны состояться в марте 2024 года.

Большинство говорит, мол, какие выборы, их же в России нет, там же все равно автоматически проголосуют. Да оно и есть, все это абсолютно автоматически. При этом сам Путин придерживается обязательной рутинной политической логики.

"В результате диктатор будет выступать и на большом митинге перед чиновниками. Он уже начал объезжать регионы. Путин был в Дербенте, теперь поехал в Кронштадт вместе с Лукашенко. Он будет жать руки и обнимать детей. Это все машинально готовит его аппарат, ведь избирательная кампания началась", – добавил Морозов.

Что известно о встрече двух диктаторов