Це 24 Каналу прокоментував політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. Він зауважив, що такий візит, ймовірно, свідчить про намір прийняття важливого рішення.
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"Інший момент цієї поїздки тривожний. Путін поїхав на Валаам й взяв туди Лукашенка. Поїздка диктатора на Валаам демонструє намір прийняти серйозні рішення. Симулюючи, що Господь благословить його на це рішення. Він давно розпочав цю гру на "благословіння", – сказав політолог.
На його думку, безперервне залучення Лукашенка до гри навколо війни небезпечне. Адже спокуса Кремля розпочати атаку з території Білорусі висока.
Про що свідчить поїздка Путіна й Лукашенка у Валаамський монастир: дивіться відео
Виборча кампанія Путіна
Вихід кремлівського узурпатора до народу є свідченням того, що Путін розпочав кампанію до виборів, які мають відбутися у березні 2024 року.
Більшість говорить, мовляв, які вибори, їх же у Росії немає, там же однаково автоматично проголосують. Так воно і є, все це абсолютно автоматично. При цьому сам Путін дотримується обов'язкової рутинної політичної логіки.
"В результаті диктатор виступатиме й на великому мітингу перед чиновниками. Він вже почав об'їжджати регіони. Путін був у Дербенті, тепер поїхав у Кронштадт разом з Лукашенком. Він буде тиснути руки й обіймати дітей. Це все машинально готує його апарат, адже виборча кампанія розпочалася", – додав Морозов.
Що відомо про зустріч двох диктаторів
- Кремлівський диктатор Владімір Путін та самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко 23 липня зустрілися у Санкт-Петербурзі. Припускають, що диктатори обговорювали розміщення ядерної зброї та подальші дії щодо розміщення ПВК "Вагнера" на території Білорусі.
- Лукашенко під час зустрічі з Путіним зізнався, що його "напрягають" вагнерівці, адже вони "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Крім того, білоруський диктатор вигадав, що нібито Польща перекидає свої війська до кордону.
- Путін почав розповідати байки про те, що нібито Україна "зазнає колосальних втрат", а "контрнаступ ЗСУ не вдався". Насправді це чергова брехня від кремлівського диктатора.