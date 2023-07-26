Це 24 Каналу прокоментував політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. Він зауважив, що такий візит, ймовірно, свідчить про намір прийняття важливого рішення.

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"Інший момент цієї поїздки тривожний. Путін поїхав на Валаам й взяв туди Лукашенка. Поїздка диктатора на Валаам демонструє намір прийняти серйозні рішення. Симулюючи, що Господь благословить його на це рішення. Він давно розпочав цю гру на "благословіння", – сказав політолог.

На його думку, безперервне залучення Лукашенка до гри навколо війни небезпечне. Адже спокуса Кремля розпочати атаку з території Білорусі висока.

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Виборча кампанія Путіна

Вихід кремлівського узурпатора до народу є свідченням того, що Путін розпочав кампанію до виборів, які мають відбутися у березні 2024 року.

Більшість говорить, мовляв, які вибори, їх же у Росії немає, там же однаково автоматично проголосують. Так воно і є, все це абсолютно автоматично. При цьому сам Путін дотримується обов'язкової рутинної політичної логіки.

"В результаті диктатор виступатиме й на великому мітингу перед чиновниками. Він вже почав об'їжджати регіони. Путін був у Дербенті, тепер поїхав у Кронштадт разом з Лукашенком. Він буде тиснути руки й обіймати дітей. Це все машинально готує його апарат, адже виборча кампанія розпочалася", – додав Морозов.

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