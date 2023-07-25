Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що для Путіна візит Лукашенка – це величезна психотерапевтична процедура.

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Констатація різкого ослаблення

У суботу ввечері, 22 липня, нелегітимний президент Білорусі примчав до свого "великого брата". Ймовірно, під час зустрічі диктатори обговорювали розміщення ядерної зброї та подальші дії щодо розміщення ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

За давньою російською традицією Путін продовжує залякувати світ ядерною катастрофою. Проте, напевно, йому досі не пояснили, що ядерний шантаж вже ніхто не сприймає серйозно.

Путіну треба було чимось допомагати. У нього тяжкий стан. Диктатор відчуває, що він голий король й трусики не може цілий місяць одягнути,

– сказав Піонтковський.

Лукашенко та Путін опустилися до рівня ексочільника Кремля Дмітрія Медведєва, який протягом двох років верзе повну маячню. Це ще одна констатація різкого ослаблення російського диктатора.

Путін вирішив гратися в ту ж іграшку, що й Медведєв,

– зазначив російський публіцист та опозиційний політик зі США.

На його думку, диктатори не наважаться відправити вагнерівців у Польщу. Адже тепер у Варшаві інакше реагуватимуть, ніж тоді, коли уламок ракети упав на польській території. Зараз поляки не будуть оглядатись на Захід.

Важливо! У грудні 2022 року на території Польщі упали уламки ракети. Згодом фахівці з'ясували, що уламки ракети, які були знайдені у лісі біля Бидгоща, були від російської Х-55.

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