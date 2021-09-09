Поездка в США еще не утверждена: Зеленский может выступить в ООН онлайн
Источник:брифинг Дмитрия Кулебы
Поездку Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН еще не утвердили. Выступление может быть онлайн, поэтому решение пока не одобрили.
Поездка в США еще не утверждена
Каждый визит Зеленского должно быть содержательным и результативным. Об этом на брифинге 9 сентября заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Возможность такого визита сейчас прорабатывается. Окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн,
– объяснил Кулеба.
Что этому предшествовало
Накануне представитель Зеленского Сергей Никифоров говорил, что президент поедет в США в конце сентября. Открытие 76 Генеральной ассамблеи ООН состоится 14 сентября, а общие дебаты – с 21 по 27 сентября.
Что известно о первом визите президента в США
- 30 августа Зеленский впервые посетил США в должности президента Украины.
- В рамках визита он встретился с украинской диаспорой в Чикаго, директором NASA Биллом Нельсоном и гендиректором Apple Тимом Куком. Кроме того, глава государства посетил авиабазу "Моффет-Филд американской Нацгвардии.
- 1 сентября Зеленский поговорил с Джо Байденом. По итогам разговора президенты одобрили совместное заявление о стратегическом партнерстве.