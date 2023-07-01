Ставка на РАЭС и реакция на повышение тарифов на воду: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля записал свое традиционное обращение к украинским. Он рассказал о деталях своей поездки в Ровенскую область, а также о выездной ставке на Ровенской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что ядерная безопасность является самым большим приоритетом для украинской власти. Он также отметил, что на ставке говорилось также об укреплении наших северных границ.

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Ставка на Ровенской АЭС

Президент отметил, что на Ровенской АЭС он прослушал доклады главного командующего ВСУ, командующего оперативным направлением "Север", руководителя пограничной службы, министра внутренних дел, а также председателя ОГА Ровенской области по социальным вопросам и потребностям людей. Также он заслушал доклад руководителя "Энергоатома" Петра Котина, директора Ровенской АЭС.

Благодарю каждого и каждую в Ровенской области и здесь, на Ровенской АЭС, и по всему периметру нашей северной границы, кто заботится о безопасности Украины и наших людей,

– рассказал украинский руководитель.

Президент также сказал, что ставка подробно проработала не только все, что касается физической безопасности наших стратегических объектов и северных областей, но и таких чувствительных вопросов, как кибербезопасность. Кроме этого, там говорилось о защите наших стратегических объектов и укреплении северной границы.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Новые санкции против России

Зеленский также рассказал об очередном пакете санкций Украины против тех, кто помогает России вести террористическую войну. Этот пакет торгово-экономических ограничений будет касаться около 300 юридических и около 200 физических лиц.

Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира,

– подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что этот пакет санкций касается не только граждан России.

Встреча с премьер-министром Испании

Зеленский также рассказал о встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По словам главы государства, эта встреча очень символична, ведь это произошло в первый день начала испанского председательства в Совете Евросоюза.

Наш общий европейский дом всегда нельзя было представить полноценным без Украины. И сейчас же мы достигли и на политическом уровне того, что европейские дела без Украины уже не рассматриваются.

– подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Испанию за поддержку нашей страны в оборонном, политическом и экономическом секторах, а также за поддержку наших людей и предоставление им временного убежища. Кроме того, Зеленский упомянул и о подписании с этой страной совместного заявления о поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины.

"Это уже 21 такое заявление, то есть большинство поддержало нашу перспективу, в том числе и в вопросе о членстве в Альянсе: Бельгия, Дания, наши друзья из Эстонии, Италия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия и Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция. Спасибо всем вам!" – высказался президент.

Он также поблагодарил и тех государств, с которыми у нас пока нет подобных совместных подписанных заявлений и деклараций, но абсолютно четко поддерживающих Украину на пути в НАТО.

Зеленский отреагировал на решение о тарифах на воду

Президент Украины также высказался по поводу сообщения от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. По его мнению, это решение абсолютно неуместно.

Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональная. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения, – заметил он.

Напоследок он сказал, что поручил правительству представить ответное решение и заверил украинцев, что выход из этой ситуации обязательно будет найден.