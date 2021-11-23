На погашение долга перед "Газпромом": Молдова направит почти 80 миллионов долларов
Источник:фейсбук Андрея Спину
Молдова решила погасить долг перед российским "Газпромом", чтобы не допустить прекращения поставок газа. На это правительство выделит почти 80 миллионов долларов.
Такую информацию озвучил вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину на пресс-конференции.
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Откуда Молдова возьмет деньги
По его словам, власти Молдовы выделят почти 80 миллионов долларов из денег, которые были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.
Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom примерно 2 миллиарда леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 миллиарда осталось,
– заявил Спину.
Что этому предшествовало
Накануне "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил прекратить поставки газа в течение 48 часов, если Кишинев не оплатит уже поставленное топливо.
Молдавская сторона пояснила, что в "Молдовогазе" возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году, поскольку до октября он закупался по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.Обратите внимание! В конце октября Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. Согласно ему, цена российского газа для Молдовы составит около 450 долларов за тысячу кубометров.
Заметим, что ранее власти Молдовы были вынуждены ввести в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за того, что в стране возник дефицит природного газа в хранилищах.