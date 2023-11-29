Дочь осталась без отца: на фронте погиб Александр Мороз из Хмельницкой области

В результате российского вторжения на фронте погиб Александр Мороз из Хмельницкой области. Он был водителем Вооруженных Сил, однако вражеский миномет оборвал его жизнь.

У мужчины дома осталась семья, в том числе и несовершеннолетняя дочь. Детали о похоронах военного сообщат позднее.

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Умер водитель ВСУ

Хмельницкая область прощается с еще одним защитником, погибшим в боях за Украину. На щите приехал Александр Мороз (Кищук). Сообщается, что он погиб в результате вражеских минометных обстрелов в населенном пункте Бердичи Покровского района Донецкой области.

Он был жителем села Ставница, а на войне работал водителем инженерно-саперного отделения. Александр был мужественным и ответственным бойцом и верно служил народу Украины.

Низкий поклон и наша глубокая признательность Новому Герою за оборону Родины, украинского народа! Он навсегда останется патриотом своей страны, мужественным защитником и Героем для нас,

– написали в родном обществе защитника.

Александр Мороз был водителем в Вооруженных Силах / Меджибижский поссовет

Местные власти выразили соболезнования семье военнослужащего. За сообщением Общественного остались отец, жена и несовершеннолетняя дочь. Детали по поводу церемонии прощания с бойцом и чин захоронения сообщат позже.

Трагические потери на войне