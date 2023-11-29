У чоловіка вдома залишилася родина, в тому числі й неповнолітня донька. Деталі про похорон військового повідомлять згодом.

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Помер водій ЗСУ

Хмельницька область прощається зі ще одним захисником, який поліг у боях за Україну. На щиті приїхав Олександр Мороз (Кищук). Повідомляється, що він загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу у населеному пункті Бердичі Покровського району Донецької області.

Він був жителем села Ставниця, а на війні працював водієм інженерно-саперного відділення. Олександр був мужнім і відповідальним бійцем та вірно служив народові України.

Низький уклін та наша глибока вдячність Новітньому Героєві за оборону Батьківщини, українського народу! Він назавжди залишиться патріотом своєї країни, мужнім захисником та Героєм для нас,

– написали у рідній громаді захисника.

Олександр Мороз був водієм у Збройних Силах / Меджибізька селищна рада

Місцева влада висловила співчуття родині військовослужбовця. За повідомленням Суспільного, залишились батько, дружина та неповнолітня донька. Деталі щодо церемонії прощання з бійцем та чин поховання повідомлять пізніше.

Трагічні втрати на війні