С так называемым "депутатом лнр" олегом поповым что-то случилось: СМИ сообщают о его гибели

В последнее время в оккупантов делается что-то странное. Кого-то сильно отравляют, а у кого-то взрываются автомобили. Беда постигла и "депутата лнр" олега попова. Говорят, он не дожил до "референдума".

На временно оккупированных территориях захватчикам становится все опаснее передвигаться. Так, стало известно о гибели очередного коллаборанта, который был якобы "депутатом лнр", сообщает 24 канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Причин пока не сообщают

Журналист Денис Казанский и активист Сергей Стерненко почти одновременно показали очередную находку в сети. В российских телеграмм-каналах они обнаружили сообщение, посвященное "депутату лнр" олегу попову. Мол, последнего постигло самое настоящее несчастье. Поэтому оккупанты вынуждены сообщить о его гибели.

Интересно, что деталей о причине смерти коллаборанта не указывают. В то же время делают акцент на информации, которая накануне распространялась по сети. Мол, на попова раньше покушались.

Заметим, что в сети распространяется довольно неожиданная версия. Сразу оговоримся, что сведения невозможно проверить, но они имеют право на существование. Есть предположения, что убрали попова свои же. Его ликвидировали вместе с "генпрокурором ЛНР" не просто так. Мол, за них взялась фсб россии. А причиной тому, вы не поверите, стала борьба с коррупцией в псевдореспублике.

В ОП уверены в криминальных разборках

Напомним, что накануне в псевдопрокуратуре Луганска раздался взрыв. Вскоре стало известно, что в результате погиб генпрокурор оккупантов Сергей Горенко. Соответствующая информация поступила от местных и пропагандистских изданий.

Согласно имеющимся данным, горенко получил тяжелые ранения. Поэтому он погиб в собственном же кабинете вскоре после взрыва. Известно, что вместе с ним на тот свет отправилась заместитель екатерина Стегленко.

Вскоре этот инцидент был прокомментирован в Офисе Президента. Михаил Подоляк высказал предположение , что горенко ликвидировали не просто так. Это были, уверен он, разборки местного криминалитета.

Он считает, что его и зам убрали из-за того, что не удалось поделить награбленное перед бегством имущество. По еще одной из версий, страна-агрессорка просто производит зачистку. Она ликвидирует тех, кто может свидетельствовать о военных преступлениях, совершенных россиянами.

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