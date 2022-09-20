На тимчасово окупованих територіях загарбникам стає все небезпечніше пересуватися. Так, стало відомо про загибель чергового колаборанта, який був буцімто "депутатом лнр", повідомляє 24 канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Читайте також "Бездарні генерали або тупий фюрер": як російська еліта виправдовуватиме успіх ЗСУ на Луганщині

Причин поки не повідомляють

Журналіст Денис Казанський і активіст Сергій Стерненко майже одночасно показали в мережі чергову знахідку. У російських телеграм-каналах вони виявили допис, присвячений "депутатові лнр" олегові попову. Мовляв, останнього спіткало справжнісіньке нещастя. Тож окупанти вимушені повідомити про його загибель.

Цікаво, що деталей щодо причини смерті колаборанта не зазначають. Водночас роблять акцент на інформації, яка напередодні ширилася мережею. Мовляв, на попова раніше здійснювали замах.

Зауважимо, що в мережі поширюють досить несподівану версію. Відразу ж обмовимося, що відомості неможливо перевірити, але вони мають право на існування. Є припущення, що прибрали попова свої ж. Його ліквідували разом з "генпрокурором лнр" не просто так. Мовляв, за них взялася фсб росії. А причиною цього, ви не повірите, стала боротьба з корупцією у псевдореспубліці.

В ОП впевнені у кримінальних розбірках

Нагадаємо, що напередодні у псевдопрокуратурі Луганська пролунав вибух. Невдовзі стало відомо, що внаслідок цього загинув генпрокурор окупантів сєргєй горєнко. Відповідна інформація надійшла від місцевих і пропагандистських видань.

Згідно з наявними даними, горєнко отримав важкі поранення. Тож загинув він у власному ж кабінеті невдовзі після вибуху. Відомо, що разом із ним на той світ відправилася заступниця єкатєріна стєглєнко.

Невдовзі цей інцидент прокоментували в Офісі Президента. Михайло Подоляк висловив припущення, що горєнка ліквідували не просто так. Це були, переконаний він, розбірки місцевого криміналітету.

Він вважає, що його та заступницю прибрали через те, що не вдалося поділити награбоване перед втечею майно. За ще однією з версій, країна-агресорка просто проводить зачистку. Вона ліквідовує тих, хто може свідчити про воєнні злочини, скоєні росіянами.

Варте уваги – колаборанти просять у кремля допомогу через контрнаступ ЗСУ: дивіться відео