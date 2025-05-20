На Волыни подтвердили гибель еще двух защитников, которые долго считались пропавшими без вести

19 мая общины Волыни подтвердили гибель еще двух военных - Дмитрия Довгана и Ярослава Дмитрука. Они долгое время считались пропавшими без вести.

Защитника из города Олыка Дмитрия Довгана более полутора лет считали пропавшим без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олицкую поселковую общину и Торчинскую общину.

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На войне погиб Дмитрий Довган

Военный из города Олыка, 30-летний Дмитрий Довган, пропал без вести более полутора лет назад. Как сообщили в местной общине, стало известно, что солдат погиб 9 октября 2023 года во время штурмовых действий в районе села Новопрокоповка, что в Запорожской области. Время и место прощания с Дмитрием объявят позже.

Подтверждена гибель также Ярослава Дмитрука

Защитника из села Тертки, 45-летнего Ярослава Дмитрука, последний раз видели на боевых позициях в мае 2024 года. В громаде сообщили, что он погиб во время выполнения задания возле населенного пункта Ольшана Купянского района Харьковской области. Ярослав уже имел боевой опыт – он участвовал в АТО, а в армию вернулся в ноябре 2023 года.

В среду, 21 мая, в Торчинской общине состоится прощание с павшим воином.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и близким павших защитников. Светлая память мужественным защитникам Украины!