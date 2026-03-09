Укр Рус
9 марта, 16:20
Обновлено - 16:47, 9 марта

Погиб Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Полковник Александр Довгач погиб на Востоке Украины во время выполнения боевого задания.
  • Он совершил сотни боевых вылетов, уничтожал вражескую технику и дроны, и был известен как настоящий лидер, вдохновлявший подчиненных.

В понедельник, 9 марта, стало известно о потере среди украинских боевых летчиков. Так, на Востоке Украины погиб полковник Александр Довгач.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там рассказали о военном. 

Что известно о гибели летчика?

Александр Довгач отдал свою жизнь на Восточном направлении в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны. 

Он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни..., 
– отметили в Воздушных силах. 

Отмечается, что полковник Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.

Кроме того, он неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Летчик сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, остров Змеиный.

В Воздушных силах Александр Довгач упоминается как настоящий лидер. Его бригада с первых дней полномасштабного вторжения отражалась от оккупантов, нанося по ним сокрушительные удары. 

Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия,
– поделились воспоминаниями о летчике в Воздушных силах. 

Там также добавили, что устанавливаются все обстоятельства его гибели, а также выразили соболезнования родным и близким павшего Героя.

Следует напомнить, что 8 декабря 2025 года Украина потеряла еще одного боевого льчика из 39-й бригады тактической авиации. Тогда при выполнении боевого задания на самолете Су-27 погиб пилот Евгений Иванов. 

Их жизнь оборвала война: что известно о погибших защитниках?

  • Фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский, проходивший службу в 225-м отдельном штурмовом полку, погиб на фронте. Он героически улегся, спасши жизнь четырем собратьям.
  • Воин из Кировоградской области Сергей Дрогалев погиб 28 февраля во время боя на Днепропетровщине. В армию он вернулся после тяжелого ранения. Сергей служил в танковом батальоне старшим механиком-водителем.
  • Свою жизнь за Украину тоже отдал и матрос Иван Алексеев. В октябре прошлого года его отец – младший сержант Алексей Алексеев – умер во время отпуска после тяжелой болезни