Погиб Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач
- Полковник Александр Довгач погиб на Востоке Украины во время выполнения боевого задания.
- Он совершил сотни боевых вылетов, уничтожал вражескую технику и дроны, и был известен как настоящий лидер, вдохновлявший подчиненных.
В понедельник, 9 марта, стало известно о потере среди украинских боевых летчиков. Так, на Востоке Украины погиб полковник Александр Довгач.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там рассказали о военном.
Что известно о гибели летчика?
Александр Довгач отдал свою жизнь на Восточном направлении в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны.
Он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни...,
– отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что полковник Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.
Кроме того, он неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Летчик сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, остров Змеиный.
В Воздушных силах Александр Довгач упоминается как настоящий лидер. Его бригада с первых дней полномасштабного вторжения отражалась от оккупантов, нанося по ним сокрушительные удары.
Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия,
– поделились воспоминаниями о летчике в Воздушных силах.
Там также добавили, что устанавливаются все обстоятельства его гибели, а также выразили соболезнования родным и близким павшего Героя.
Следует напомнить, что 8 декабря 2025 года Украина потеряла еще одного боевого льчика из 39-й бригады тактической авиации. Тогда при выполнении боевого задания на самолете Су-27 погиб пилот Евгений Иванов.
Их жизнь оборвала война: что известно о погибших защитниках?
- Фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский, проходивший службу в 225-м отдельном штурмовом полку, погиб на фронте. Он героически улегся, спасши жизнь четырем собратьям.
- Воин из Кировоградской области Сергей Дрогалев погиб 28 февраля во время боя на Днепропетровщине. В армию он вернулся после тяжелого ранения. Сергей служил в танковом батальоне старшим механиком-водителем.
- Свою жизнь за Украину тоже отдал и матрос Иван Алексеев. В октябре прошлого года его отец – младший сержант Алексей Алексеев – умер во время отпуска после тяжелой болезни