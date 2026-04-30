Никогда не отказывал людям в помощи: на войне погиб 46-летний защитник Игорь Сухой

В Ривне 29 апреля на площади Независимости провели в последний путь 46-летнего военного Игоря Сухого. Мужчину мобилизовали в ряды ВСУ в январе 2025 года, а погиб он 1 июля того же года во время выполнения боевого задания на Сумщине.

Долгое время бойца считали пропавшим без вести, однако недавно его тело удалось идентифицировать. Об этом сообщает городской совет Ровно в Facebook.

Смотрите также Очень похожа на папу: у погибшего командира ССО родилась дочь

Что известно о гибели Игоря Сухого?

Игорь Сухой родом из села Большой Шпаков Ровенского района. Он учился в местных школах и профтехучилище, после срочной службы работал на предприятиях в Ровно.

Люди, которые знали его лично, вспоминают Игоря как доброжелательного и искреннего человека, который всегда был готов помочь.

Мы работали вместе. Он добряк такой. Всегда найдет такое слово: "Ну да, ну да". Всегда сделает, никогда не откажет. Очень тепло говорил о своей жене. У него взрослые дети, любил родителей. Любил ужасно хозяйство,

– поделилась коллега Игоря Сухого Надежда.

После мобилизации военный проходил подготовку, в частности овладевал специальностью минометчика. Связь с ним исчезла в начале июля 2025 года, когда он находился на передовой на Сумщине.

У погибшего остались жена, двое сыновей, родители и брат. Похоронили защитника на Аллее Героев кладбища Новое в Ровно.

Каких еще защитников потеряла Украина?