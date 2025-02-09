На войне погиб работник Львовской национальной оперы Юрий Стець

Защитник Юрий Стець погиб на Донецком направлении. Он работал старшим мастером по ремонту и эксплуатации электроосвещения во Львовской национальной опере.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает 24 Канал. Мужчине было 52 года.

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Погиб защитник Юрий Стець

В ведомстве, а также дирекция и коллектив театра выразили соболезнования родным и близким военного.

Светлая память и вечная слава павшему защитнику свободной и независимой Украины!

– говорится в сообщении.

Информацию о церемонии прощания сообщат позже.

К слову, 1 февраля в Курской области во время выполнения боевого задания погиб 23-летний боец из Львовской области. Роман Коваль, уроженец города Судовая Вишня Яворивского района, служил наводчиком в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

На Торецком направлении 13 января погиб 32-летний старший лейтенант полиции Борис Назарий. Защитник, родом из села Зимняя Вода Львовского района, служил в штурмовом полку "Сафари" бригады "Лють".