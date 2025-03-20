Еще одна гибель медийщика в Донецкой области: погиб видеограф "Суспильного" Кирилл Поликевич

Печальная весть пришла с Востока Украины. Там погиб Кирилл Поликевич, видеограф "Суспильное Днепр".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Последнее "люблю", тишина и никакого ответа: что писали военные родным перед гибелью

Что известно о погибшем Кирилле Поликевиче

Защитник отдал жизнь за Украину неподалеку Преображенки в Донецкой области 16 марта. Его жена Ольга сообщила, что это произошло во время выполнения боевого задания.

Кирилл Поликевич родился и вырос в Днепре. В конце 2008-го пришел на областное телевидение инженером отдела компьютерного монтажа, работал на межрегиональном утреннем проекте "Утро на Суспильном". Видеографом стал в 2020 году.

В июне 2023-го мобилизовался, служил в бригаде ПВО, а затем поехал на Восток. Вместе с собратьями дважды выходили из вражеского окружения.

Воин прошел реабилитацию, а затем продолжил службу. С Херсонщины снова попал на восток, был гранатометчиком мотопехотного батальона 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

В феврале ему вручили почетную награду "Пехота Вооруженных сил Украины".

Коллеги тепло вспоминают Кирилла. Говорят, что он был очень добрым.

Видеограф "Суспильное Днепр" Ольга Ким говорит, что для нее защитник был как брат.

Он был очень классным человеком! Всегда поможет, всегда поддержит. Мы обожаем его... Обожали. Лично для меня он был не просто коллегой, он – как брат. Мы часто с ним переписывались, насколько это у него получалось... Я до сих пор в шоке... Все коллеги в шоке...

А менеджер "Суспильное Днепр" Екатерина Лысюк всегда общалась с Кириллом, когда он был в Днепре.

"Последний раз он приходил 26 декабря 2024 года. Тогда как раз были блэкауты... Мы просидели где-то час в кабинете в полумраке, просто разговаривали... О жизни, о его службе (тогда он был на Херсонском направлении, а эти места я хорошо знаю), о семье, строили уже планы на его возвращение на работу. Это действительно трагедия для всей семьи "Суспильное Днепр..."

С военным будут прощаться 21 марта в Днепре. В апреле Кириллу Поликевичу должно было исполниться 43, у него остались жена и 8-летняя дочь София.

20 марта стало известно и о смерти другого медийщика – выпускающего ТСН Дмитрия Бендикова.