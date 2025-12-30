"Воевали, воюем и будем воевать": в РДК сделали заявление после гибели командира

После гибели командира Российского Добровольческого Корпуса Дениса Капустина военные заявили, что их борьба против оккупантов не прекращается. Бойцы придерживаются ценностей, которые имели до сих пор.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Российский Добровольческий Корпус.

Какое заявление сделали в РДК?

Российский Добровольческий Корпус воюет за Украину с 2022 года. Бойцы ведут силовое сопротивление против своих сограждан, которые выполняют преступные приказы Кремля. Хотя РДК и потерял на войне своего командира, однако работа добровольцев на этом не остановится.

"Борьба Корпуса против путинской России идет с 2022 года, а многие его нынешние бойцы вступили на путь силового Сопротивления, на путь войны с кремлевским злом еще раньше", – говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что они не боятся испытаний на пути борьбы против агрессора. Российские добровольцы, которые воюют за Украину, вспоминают слова павшего Дениса Капустина с псевдонимом "WhiteRex". Командир говорил, что "пока Россия существует в том виде, в котором она есть сейчас, она всегда будет угрозой для нас". Поэтому воины убеждены, что нужно стать угрозой для нее.

