Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Российский Добровольческий Корпус.

Смотрите также Некоторые бывшие вагнеровцы теперь воюют на стороне Украины, – командир РДК

Какое заявление сделали в РДК?

Российский Добровольческий Корпус воюет за Украину с 2022 года. Бойцы ведут силовое сопротивление против своих сограждан, которые выполняют преступные приказы Кремля. Хотя РДК и потерял на войне своего командира, однако работа добровольцев на этом не остановится.

"Борьба Корпуса против путинской России идет с 2022 года, а многие его нынешние бойцы вступили на путь силового Сопротивления, на путь войны с кремлевским злом еще раньше", – говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что они не боятся испытаний на пути борьбы против агрессора. Российские добровольцы, которые воюют за Украину, вспоминают слова павшего Дениса Капустина с псевдонимом "WhiteRex". Командир говорил, что "пока Россия существует в том виде, в котором она есть сейчас, она всегда будет угрозой для нас". Поэтому воины убеждены, что нужно стать угрозой для нее.

Что известно об основателе РДК Денисе Капустине?