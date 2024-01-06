"Пропагандистская война": с какой целью было брошено сообщение о гибели Герасимова в Крыму

Сеть заполонили слухи о вероятной смерти начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова в результате удара ВСУ 4 января по оккупированному Крыму. Украинская сторона не может подтвердить эту информацию или опровергнуть.

В эфире 24 Канала экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов сказал, с какой целью россияне совершили такой вброс. Также предположил, как смерть Герасимова повлияет на ход войны и российскую верхушку, если информация все же подтвердится.

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Очередная российская ИПСО

Официальных доказательств смерти Герасимова нет, поэтому нельзя воспринимать информацию серьезно. Тем более слухи о его гибели появлялись уже 25 тысяч раз, заметил Жирнов. Так же россияне хоронили Кирилла Буданова, Валерия Залужного и других.

Отвечая на вопрос, зачем распространяют такую информацию, это просто информационная война,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Герасимов – начальник генерального штаба, поэтому ему необязательно ездить по командным пунктам. По мнению Жирнова, вряд ли он вообще появлялся в Крыму, ведь главный южный командный пункт расположен в Ростове-на-Дону. Там Герасимов бывал не раз, поэтому ему нет смысла ехать в Крым.

Высшее военное руководство Украины, в частности, Владимир Зеленский и Валерий Залужный, периодически ездят на фронт, чтобы поддержать украинских бойцов. В то же время в России все устроено совсем иначе.

Где и когда мы видели Владимира Путина? Человек, похожий на Путина, максимум побывал в Мариуполе, Севастополе и Ростове. И то все убеждены, что это был двойник,

– сказал экс-сотрудник Службы внешней разведки.

Информация о вероятной гибели Герасимова – это просто ИПСО и пока не устроили похороны и минобороны России официально не объявило о его смерти, не стоит в это верить.

Экс-сотрудник КГБ считает, что гибель начальника вражеского генштаба не повлияет на ход войны России против Украины. У Герасимова ведь есть несколько заместителей, поэтому пойдет один – назначат другого. Кроме того, "тактика" ведения боевых действий России – это не о военном искусстве. Поэтому вряд ли с исчезновением Герасимова страна-агрессор изменит стратегию.

"Пока нам не показали труп, верить в это не стоит. А даже если покажут тело, то назначат другого и ничего не изменится. Герасимов – это винтик", – добавил Жирнов.

Где сейчас Герасимов

Герасимов для российского диктатора был козлом отпущения, которого Путин обвинял во всех неудачах и поражениях. Как отметил экс-сотрудник КГБ, Герасимов был против проведения так называемой "сво" в Украине. В 2022 году генеральному штабу России было запрещено выступать, поэтому от их имени выступил бывший генерал-полковник Леонид Ивашов, который сказал, что армия не готова.

Военные понимали, что армия не подготовлена и не готова к "сво". Эту войну начал Путин. Человек, ничего не понимающий в военном деле, а затем начал искать козла отпущения в виде Герасимова,

– подытожил Жирнов.

К тому же сейчас в России новогодние праздники. Обычно россияне целый месяц пьют, поэтому не надо удивляться временному исчезновению Путина или Герасимова.

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