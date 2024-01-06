В етері 24 Каналу ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов сказав, з якою метою росіяни зробили такий вкид. Також припустив, як смерть Герасимова вплине на хід війни та на російську верхівку, якщо інформація все ж таки підтвердиться.

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Чергове російське ІПСО

Офіційних доказів смерті Герасимова немає, тому не можна сприймати інформацію серйозно. Поготів чутки про його загибель з'являлися вже 25 тисяч разів, зауважив Жирнов. Так само росіяни ховали Кирила Буданова, Валерія Залужного та інших.

Відповідаючи на питання, навіщо поширюють таку інформацію, це просто інформаційна війна,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Герасимов начальник генерального штабу, тому йому не обов'язково їздити по командних пунктах. На думку Жирнова, навряд чи він взагалі з'являвся у Криму, адже головний південний командний пункт розташований у Ростові-на-Дону. Там Герасимов бував неодноразово, тому йому немає сенсу їхати у Крим.

Вище військове керівництво України, зокрема, Володимир Зеленський та Валерій Залужний, періодично їздять на фронт, аби підтримати українських бійців. Водночас у Росії все влаштовано зовсім інакше.

Де і коли ми бачили Владіміра Путіна? Людина, схожа на Путіна, максимум побувала в Маріуполі, Севастополі й Ростові. Й то всі переконані, що то був двійник,

– мовив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки.

Інформація про ймовірну загибель Герасимова – це просто ІПСО й поки не влаштували похорони та міноборони Росії офіційно не оголосило про його смерть, не варто у це вірити.

Ексспівробітник КДБ вважає, що загибель начальника ворожого генштабу не вплине на хід війни Росії проти України. Адже у Герасимова є декілька заступників, тому піде один – призначать іншого. Крім того, "тактика" ведення бойових дій Росії – це не про військове мистецтво. Тому навряд чи зі зникненням Герасимова країна-агресор змінить стратегію.

"Поки нам не показали труп, вірити у це не варто. А навіть якщо покажуть тіло, то призначать іншого й нічого не зміниться. Герасимов – це гвинтик", – додав Жирнов.

Де зараз Герасимов

Герасимов для російського диктатора був цапом-відбувайлом, якого Путін звинувачував у всіх невдачах та поразках. Як зазначив ексспівробітник КДБ, Герасимов був проти проведення так званої "сво" в Україні. У 2022 році генеральному штабу Росії було заборонено виступати, тому від їх імені виступив колишній генерал-полковник Лєонід Івашов, який сказав, що армія не готова.

Військові розуміли, що армія не підготовлена й не готова до "сво". Цю війну почав Путін. Людина, яка нічого не розуміє у військові справі, а потім почав шукати цапа-відбувайла у вигляді Герасимова,

– підсумував Жирнов.

До того ж зараз у Росії новорічні свята. Зазвичай росіяни цілий місяць пиячать, тому не треба дивуватися тимчасовому зникненню Путіна чи Герасимова.

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