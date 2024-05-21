У Путина паника: как смерть Раиси может пошатнуть ситуацию в Иране

В воскресенье, 19 мая, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Если рассматривать его смерть как ликвидацию, то может быть две версии.

Речь идет о действиях со стороны иностранных спецслужб или внутренней ликвидации. Это 24 Каналу отметил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Это будет иметь серьезное влияние

Мохаммад Фараджаллах отметил, что Иран имеет очень много врагов, поэтому можно рассматривать версию, что это может быть работа иностранных спецслужб. В частности, у Тегерана плохие отношения с соседними странами, арабскими странами, Саудовской Аравией, Израилем, США.

Также это может быть внутренняя ликвидация. Хотя вся власть в Иране сосредоточена в руках верховного лидера Али Хаменеи, а роль президента церемониальная, однако Ибрагим Раиси имел огромные амбиции.

Дело в том, что Раиси отличался от многих президентов. Он летал в такие регионы, где до него не был ни один президент, ездил к народу, общался, слушал их проблемы, посещал отдаленные города, которыми мало кто интересовался.

Это было понятно, что он стремится к более реальной власти. Речь идет о посте Аятоллы. Поэтому его могли действительно устранить, убрать, чтобы обеспечить путь для другой кандидатуры,

– предположил главный редактор.

Смерть Раиси будет иметь серьезное влияние. Внутри Ирана будет много внутренних противостояний. Что касается внешнего влияния, то это сигнал для многих. В частности, для кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Я это вижу как сигнал для Путина. Почему у него сейчас паника, усилили охрану? Почему он не едет на похороны? Это ему сигнал, что мудрецы, которые остались в этом мире, готовы идти на ликвидацию первых персон, чтобы человечество избежало ядерной войны", – убежден Мохаммад Фараджаллах.

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