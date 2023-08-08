Возвращается на щите: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Чертковщины
К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне, развязанной Россией. Свою жизнь за страну отдал герой из Тернопольщины Владислав Олегович Сенькив.
Защитнику было всего 20 лет. Он погиб в бою за Украину 3 августа. Об этом сообщили на странице Второго отдела Чертковского районного ТЦК и СП в фейсбуке.
Читайте также Служила в ВСУ еще с 2019-го: на фронте погибла парамедик Дарья Филипьева
Отдал жизнь за свободу Украины
С глубокой грустью сообщаем, что кровопролитная война с российскими оккупантами унесла еще одну жизнь защитника-патриота, жителя города Борщев,
– говорится в сообщении.
В районном ТЦК отметили, что Владислав Сенькив был отдан военной присяге на верность Украинскому народу. Юный защитник мужественно выполнял свой воинский долг защищать родную страну.
К сожалению, погиб старший стрелок-оператор 3 августа 2023 года. Ему было всего 20 лет, когда россияне отняли жизнь у героя.Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника. Пусть покоится с миром!
Раньше мы рассказывали о другом защитнике Украины, отдавший свою жизнь. Чтобы защищать родное государство, он бросил бизнес.
Пошел воевать добровольцем
- Сергей Дубина из Киевщины служил в третьей стрелковой роте. В мирной жизни он был менеджером по продаже запчастей и сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE. Впрочем, свой бизнес оставил еще прошлым летом, чтобы идти и защищать Украину.
- В апреле этого года защитнику исполнилось всего 40 лет. Родился он в селе Дмитровка. По окончании обучения в школе, получал образование в аграрном университете (НУБиП). Второй диплом – по учету и аудиту. Это образование он получал в Мелитопольском институте государственного и муниципального управления.
- Его близкие вспоминают, что Сергей не расставался с гитарой, любил петь лирические песни, о войне. Он также часто выступал в Дмитровском доме культуры с концертами. Был добрым, искренним, открытым, веселым и общительным.