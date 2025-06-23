На Полтавщине попрощались с павшим музыкантом Владиславом Мельничуком

В боях за Украину погиб защитник из Кременчуга Полтавской области Владислав Мельничук. Его не стало 10 июня вблизи села Полтавка Донецкой области.

До начала полномасштабного вторжения Владислав был активным участником музыкальной жизни Кременчуга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Кременчугский Телеграф".

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Погиб Владислав Мельничук

До войны он был барабанщиком группы "Хард Бит", он выступал на фестивалях и делился энергией с публикой. Но с началом большой войны сменил сцену на фронт и стал оператором беспилотников в подразделении разведки и корректировки.

Прощание с павшим состоялось 18 июня в Свято-Николаевском соборе. Похоронили Владислава на Свиштовском кладбище, в мемориальном секторе героев.

Его собратья вспоминают, что Влад был не только умелым бойцом, но и человеком с большим сердцем. Военный с позывным "Берд" рассказал, как познакомился с Владом еще в 2019 году на музыкальном фестивале.

Я попал на их первый фестиваль, они тогда группой выступали. Далее сотрудничали немного как музыканты, но очень хорошо раздружились и до сегодняшнего момента оставались очень хорошими друзьями. Человек был очень веселый, очень искренний, очень добрый. Всегда приходил на помощь, когда нужно было. Жизнерадостный всегда,

– рассказал "Берд".

Еще один товарищ, Юрий, который также играл в "Хард Бите", знал Владислава со школьных лет. По его словам, Владислав умел играть на нескольких инструментах и вообще всегда излучал позитив, не переживая ни о чем.

У Владислава остались мать, отец и дочь.