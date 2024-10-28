Отдал жизнь за Украину: в Курской области погиб защитник из Волыни
Погиб военный из города Любомль Волынской области. Константин Карабаджак погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
Трагическую весть сообщила Любомльская городская территориальная община в фейсбуке. Герой погиб 25 октября.
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Погиб защитник с Волыни Константин Карабаджак
Война унесла жизнь еще одного жителя города Любомль Волынской области, – украинского защитника Константина Карабаджака, 1983 года рождения.
Воин погиб 25.10.2024 защищая территориальную целостность и суверенитет Украины, оставшись верным присяге, вблизи населенного пункта Погребки Суджанского района Курской области,
– сообщили в общине.
Также выразили искренние соболезнования родным и близким Героя. О дате и времени прибытия траурного кортежа проинформируют позже.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!