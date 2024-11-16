С июля считался пропавшим без вести: в Запорожье погиб защитник из Ивано-Франковской области

В тяжелых боях с российскими захватчиками погиб житель села Майдан Ивано-Франковской области Роман Гамалюк. Герой с июля 2024 года считался пропавшим без вести.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Ямницкую территориальную общину.

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Погиб защитник из Прикарпатья Роман Гамалюк

Роман Гамалюк родился 28 ноября 1972 года в селе Майдан. В марте 2022-го вернулся из-за границы и добровольцем пошел защищать Украину от оккупанта.

Служил на передовой стрелком, помощником гранатометчика в стрелковом отделении одной из воинских частей.

В июле 2024 связь с защитником оборвалась. С тех пор воин официально считался пропавшим без вести. К сожалению, в ноябре пришла печальная весть о подтверждении гибели Романа Гамалюка.

Сердце нашего земляка остановилось во время выполнения боевых задач 9 июля 2024 года от ранений, несовместимых с жизнью, в результате боевых и штурмовых действий российских войск в Запорожской области,

– написали в Ямницкой общине.

Также выразили искренние соболезнования родным и близким Героя. О времени привоза тела павшего воина, церемонии прощания, похорон сообщат дополнительно.

На фронте погиб защитник Роман Гамалюк / Колаж Ямницкой общины