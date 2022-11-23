Погибают через 23 дня после мобилизации еще на полигонах: какие потери россиян с сентября
Источник:"Новая газета. Европа"
С начала так называемой частичной мобилизации в России уже погибли тысячи россиян. Только по собранным из открытых источников данным говорится о более чем 200 мужчинах.
Соответствующую информацию собрали и проанализировали журналисты. По их оценкам, из-за войны Путина ориентировочно 159 российских детей остались без родителей.
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У россиян безумные потери со времени мобилизации
По подсчетам издания, с 21 сентября 2022 года:
- в Украине и воинских частях погибли по меньшей мере 15 мобилизованных, которые являются многодетными родителями;
- в общей сложности, отправились на "концерт Кобзона" по меньшей мере 217 мужчин, получивших повестки;
- в среднем от отъезда из дома до гибели проходило всего 23,5 дня.
Кроме того, издание объяснило, что больше потерь пришлось на 24 октября. Тогда погибли не менее 24 российских захватчиков. Причем 9 из них – родом из Волгоградской области. СМИ писали, что тогда колонна с мобилизованными оккупантами могла попасть под обстрел в Херсонской области.
Подтверждены потери россиян с сентября 2022 года / Скриншот из "Новая газета. Европа"
Стоит отметить, что издание подытожило, что больше всего потерь среди жителей Урала. В частности, погибли:
- 60 мобилизованных из Свердловской области;
- 27 ― из Челябинской;
- не менее 32 – из Волгоградской и Ростовской областей.
Сколько россиян погибло на войне в Украине
- Настоящие потери врага на войне в Украине невероятно большие. Так, с 24 февраля Россия потеряла 85 410 единиц личного состава. Только за минувшие сутки – 410 человек пошли за кораблем.
- Кроме того, российские СМИ пишут о случаях гибели отдельных мобилизованных. Так, известно, что урну с 26-летним комбатом Евгением Задворным скоро отправят в родные края.
- Недавно отдал душу Владимиру Путину поп РПЦ Александр Цыганов. Ему не сиделось в своем приходе в Пскове и он отправился на войну, чтобы погибнуть.
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