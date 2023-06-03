Словно преследовала черная полоса: как жила семья погибшей 9-летней девочки до трагедии

От обломков российской ракеты на крыльце детской поликлиники возле закрытого укрытия погибла 9-летняя Вика Ивашко вместе с мамой Олей. Родственники рассказали, что до этого семью словно преследовала черная полоса в жизни.

В ночь на 1 июня враг коварно атаковал Киев баллистическими ракетами "Искандер". От обломков погибли 3 человека, среди которых семья Ивашко – мать вместе с дочерью.

Важно На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев

Как жила семья до трагедии

Под дверью закрытого укрытия погибла 9-летняя Вика Ивашко и ее мать Ольга. Девочка занималась дзюдо – была чемпионкой. В классе ее вспоминают как одну из лучших учениц.

Родной брат Ольги Александр сейчас защищает страну на фронте. Мужчина признался, что сначала не волновался из-за атаки по Киеву, ведь знал – сестра с дочкой всегда спускаются в укрытие. Он объяснил, что они жили на 5-м этаже, и когда были прилеты где-то в Деснянском районе или Броварах – племянница начинала нервничать, а в укрытии она чувствовала себя спокойно.

Мужчина рассказал, что семью словно преследовала черная полоса в жизни – за год они потеряли нескольких членов семьи. Год назад в аварии погиб отец Ольги и ее брата, несколькими месяцами раньше – от сердечного приступа умер муж и отец Вики.

Бежала спасать дочь под взрывами

Свидетели рассказывают, что девочка бежала к укрытию первой, мать – догоняла ее. Родные говорят, что Вика почти успела добежать до лестницы, а вот Ольга попала почти в эпицентр падения обломков.

Мама ей кричала из окна, что Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют! А она крикнула: "Мне нужно Вику спасать"! И она бежала ее спасать,

– говорят очевидцы.

Соседка семьи Ирина рассказала, что накануне трагедии пила с подругой кофе возле дома. Женщина говорила, что устала от бессонных ночей и планировала с дочерью сразу идти спать в укрытие.

Девочка Даша, 9-летняя подруга погибшей Вики, рассказала, что они были одноклассницами и вместе занимались дзюдо. Она до сих пор не может говорить о подруге в прошлом, а от воспоминаний – тепло улыбается. По ее словам, Вика очень любила читать книги о Гарри Поттере.

"Когда была в школе перемена, все там веселились, играли, а она сидела, читала книги о Гарри Поттере", – вспоминает девочка.

На место трагедии 9-летняя Даша принесла подарок подруге – игрушечного зайчика и письмо, в котором она обещает отомстить за нее и ее маму.

"Викуся, я надеюсь, что тебе там хорошо. Мне тебя очень сильно не хватает. Пусть ангелы-хранители приведут тебя в твой детский рай. А мы останемся здесь с воспоминаниями о тебе и верой в будущее нашей Украины. Мы отомстим за тебя и твою маму", – написала девочка.

Фотография, которая разорвала сеть от боли

После известия о трагедии 1 июня в сети появилась фотография, на которой дедушка часами сидит над телом погибшей внучки.



Дедушка сидит над телом погибшей внучки / Фото Сергей Окунев

Убитый горем мужчина вспоминает 1 июня как один из самых страшных дней. Сейчас ему сложно представить, как жить после трагедии.

"Все страшно. И первые секунды, когда увидел, и сейчас, и дальше, когда будем жить", – сказал дедушка Вики Ивашко.