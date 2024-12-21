Редкая птица Ramo, которая летала в Крым, погибла в Одесской области

В Одесской области нашли мертвого чайки каспийской, занесенной в Красную книгу Украины. Птица имела спутниковый датчик, который помог определить ее местонахождение.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева. По его словам, в Одесской области, вблизи села Трудовое, нашли мертвым мартина каспийского по имени Ramo, который был со спутниковым датчиком.

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В Одесской области нашли мертвым мартина каспийского

Ученые подозревают, что птица погибла из-за отравления, которое могли вызвать отравленные зерна, оставленные на полях для борьбы с грызунами.

Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что Ramo был окольцован в Румынии и имел датчик, который фиксировал его перемещения. Птица летала между Румынией, оккупированным Крымом и природными парками в Одесской области. Последний раз сигнал от датчика поступил три недели назад.

Команда украинских ученых организовала поиски и только по координатам передатчика удалось найти мертвую птицу в густом камышах. Вероятнее всего, ослабленная птица погибла на пруду, а ее тело ветром занесло в заросли.