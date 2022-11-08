Как погибла известная российская пропагандистка: "бешеная пуля" срикошетила в Бабаеву

Иногда Вооруженным Силам ничего не нужно делать, поскольку оккупанты сами себя "ликвидируют". Во временно оккупированном Крыму псевдожурналистка погибла из-за несчастного случая.

Еще в конце октября появилась информация о том, что "бешеная пуля" залетела в голову к пропагандистке Светлане Бабаевой. В результате женщина умерла – об этом написали российские СМИ.

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Детали гибели россиянки Бабаевой

Сообщается, что "журналистка" была руководительницей подразделения вражеского медиа "Россия сегодня" в Симферополе и погибла из-за несчастного случая.

Погибла в результате несчастного случая на полигоне от срикошетившей бешеной пули. Ее выпустил другой человек,

– пишут вражеские СМИ, ссылаясь на слова мужа Бабаевой на похоронах.

В тот момент, когда псевдожурналистка погибла, она как раз выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе. Кроме того, в момент попадания она находилась в положении лежа.

Вероятно, этого инцидента можно было бы избежать, если бы Бабаева не решила незаконно въехать на территорию оккупированного Крыма. Если бы "журналистка" не работала на Кремль и не поддерживала информационный терроризм, возможно, она бы спокойно жила еще много лет.

"Случайности" становятся закономерностью у врага

Ироническая судьба недавно догнала повара, что "пропал без вести" в апреле во время взрывов на российском крейсере "Москва". Российские СМИ пишут, что родственникам кока пришла повестка из военкомата. Очевидно, что государство решило, что пропавший мужчина не до конца исполнил свой гражданский долг и должен снова прибыть на службу.

Кроме того, стоит вспомнить, что потери захватчиков с каждым днем становятся все больше. По состоянию на 8 ноября ВСУ ликвидировали более 77 тысяч оккупантов. Россияне живут как в дне сурка – новости о потерях для них, очевидно, уже стали чем-то привычным.

Кстати, Американское издание Forbes отмечает, что нашей армии во время штурма россиянами Павловки в Донецкой области удалось отправить больше врагов на концерт к Кобзону, чем Россия теряла со времен чеченских войн.

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