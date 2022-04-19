Погибли все, кто был на палубе и в рубке, – мать уцелевшего матроса с "Москвы"

Мать уцелевшего матроса с "Москвы" рассказала, что в общей сложности на борту крейсера находились около 510 человек. По словам женщины, сын сообщил ей о 40 погибших.

Кроме того, есть пострадавшие. В частности, у них оторваны конечности.

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По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе,

– рассказала женщина.

Тем временем, Россия продолжает умалчивать количество жертв на "Москве". Российские власти заявляют об эвакуации людей, находившихся на борту крейсера. Однако журналисты постепенно раскрывают имена жертв.

"Это никакой не пожар"

Мать уцелевшего российского матроса рассказала, что узнала о случившемся из росСМИ. Те активно использовали версию кремлевской пропаганды о "пожаре на Москве".

В то же время испуганный сын во время телефонного разговора заявил, что "никакой это не пожар". Он рассказал о ракетах, попавших в "Москву".

Теперь женщина уже не верит в "официальную версию" минобороны России. Те активно врут, что пожар вспыхнул в результате детонации боеприпаса.

Также мать не понимает, как ее сын-срочник оказался на крейсере, участвовавшем в войне в Украине.

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В ОП заявили, что после затопления "Москвы" у россиян наступила моральная катастрофа. Они вдруг осознают, что не являются неприкосновенной нацией.

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