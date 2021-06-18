Погибнут десятки тысяч, – Данилов ответил, может ли Украина взять Донецк

Не порочить собственную армию – к этому призвал украинцев секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заверил, что военные готовы защищать страну и отвоевывать захваченные территории.

Однако здесь надо понимать, что ответственность за такое решение очень велика. И что оно будет означать обречь Украину на значительное количество жертв.

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Армия готова, но "могут погибнуть десятки тысяч"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что украинские военные на 100% готовы защищать Украину. Более того – если надо, Вооруженные силы Украины способны освободить оккупированные города.

Однако цена такого шага – чрезвычайно высока.

Можем ли мы взять (оккупированные территории – 24 канал)? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди,

– сказал Данилов.

"Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет отвечать?" – подытожил Данилов.

Влияние России надо обрезать на корню

Алексей Данилов также предостерег, что Россия сейчас "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" в южных регионах Украины – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

А местная власть говорит, что "ни на что не влияет".

Друзья, опомнитесь! Россия – страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь развертывать и влиять на выборы... Мы на корню должны все это прекращать,

– заявил он.

В пример Данилов привел свои наблюдения из родного Луганска, где с 1994 года разворачивалось российское влияние: "Они, как хищники, стали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что Россия из Ростовской области начала войну".

в этом же эфире Данилов заявил о невозможности выполнения минских соглашений в том виде, в котором они есть сейчас. Более того, "они являются полным абсурдом". Однако работать надо именно с ними, потому что – других нет.

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