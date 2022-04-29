Погибшая журналистка Вера Гирич помогала иностранным коллегам спасаться от репрессий, – Йозвяк
29 апреля 2022 , 17:19Читати новину українською
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк поделился новыми деталями о погибшей журналистке "Радио Свобода" Вере Гирич.
Йозвяк написал, что Вера Гирич также помогала иностранным журналистам. Речь идет о коллегах из Афганистана и Беларуси.
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Европейский журналист о деятельности Веры Ги рич
Согласно сообщению брюссельского корреспондента, Гирич помогала этим людям найти в Киеве безопасную гавань, поскольку угроза от Талибана и Лукашенко стали в разы реальнее в последние несколько лет.
Это жестокий мир,
– добавил Рикард Йозвяк.
Что известно о смерти журналистки:
- Вера Гирич погибла в результате ракетного удара в Киеве. В ее дом попала ракета.
- Тело журналистки обнаружили 29 апреля.
- Напомним, враг запустил 5 ракет по украинской столице вечером 28 апреля. Две из них попали в Шевченковский район, одна – в многоэтажку.
- Примечательно, что в этот день в Киеве был генсек ООН.