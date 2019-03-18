Погибшего при попытке обезвредить новозеландского террориста наградят посмертно
Пакистанца, который погиб при попытке обезвредить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Власти Пакистана также заявила о готовности оказать поддержку семьям жертв расстрела.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter отметил, что власти страны приняли решение наградить Наима Миана Рашида государственной наградой за мужество
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Пакистан гордится Мианом Наим Рашидом, который погиб, когда пытался остановить белого террориста расистских взглядов. Он будет награжден государственной наградой благодаря своему мужеству,
– заявил Имран Хан.
Напомним, что, когда террорист вошел в мечеть Ан-Нур, Рашид прыгнул на него и попытался отобрать оружие. После этого он был убит. МИД Пакистана сообщало о девяти погибших граждан страны при теракте.
Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, видбулвся 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Таррант, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.
Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".