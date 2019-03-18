Погибшего при попытке обезвредить новозеландского террориста наградят посмертно

Пакистанца, который погиб при попытке обезвредить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Власти Пакистана также заявила о готовности оказать поддержку семьям жертв расстрела.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter отметил, что власти страны приняли решение наградить Наима Миана Рашида государственной наградой за мужество

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Пакистан гордится Мианом Наим Рашидом, который погиб, когда пытался остановить белого террориста расистских взглядов. Он будет награжден государственной наградой благодаря своему мужеству,

– заявил Имран Хан.

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 17 березня 2019 р.

Напомним, что, когда террорист вошел в мечеть Ан-Нур, Рашид прыгнул на него и попытался отобрать оружие. После этого он был убит. МИД Пакистана сообщало о девяти погибших граждан страны при теракте.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, видбулвся 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Таррант, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.



Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".