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      Погибшего при попытке обезвредить новозеландского террориста наградят посмертно

      16 Читати новину українською
      Власти Пакистана наградит Наима Миана Рашида отличием за мужество
      Власти Пакистана наградит Наима Миана Рашида отличием за мужество / Фото из открытых источников

      Пакистанца, который погиб при попытке обезвредить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Власти Пакистана также заявила о готовности оказать поддержку семьям жертв расстрела.

      Премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter отметил, что власти страны приняли решение наградить Наима Миана Рашида государственной наградой за мужество

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      Пакистан гордится Мианом Наим Рашидом, который погиб, когда пытался остановить белого террориста расистских взглядов. Он будет награжден государственной наградой благодаря своему мужеству,
      – заявил Имран Хан.

      Напомним, что, когда террорист вошел в мечеть Ан-Нур, Рашид прыгнул на него и попытался отобрать оружие. После этого он был убит. МИД Пакистана сообщало о девяти погибших граждан страны при теракте.

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, видбулвся 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Таррант, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

      blog_ava
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      17 марта
      145
      Теги: Теракт в Новой Зеландии Пакистан
      Источник: 24 Канал
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