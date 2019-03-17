Теракт в Новой Зеландии: Facebook удалил уже 1,5 миллиона видео смертельной стрельбы

В Facebook сообщили, что только в первые 24 часа после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч удалили из соцсети более полутора миллионов видеозаписей ужасной бойни.

24 канал сообщал, что 15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч произошел теракт. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. Там находились 200 и 300 человек. В результате теракта погибли 50 человек, еще 48 получили ранения. Расстрел транслировали онлайн в соцсетях.

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С уважением к людям, которых затронула эта трагедия и из-за беспокойства местных органов власти мы удаляем также отредактированные версии видео, в которых отсутствуют непосредственно кадры стрельбы по людям,

– сообщила представитель Facebook в Новой Зеландии Мия Герлик.

Отметим, что в первые часы после теракта 17-минутное видео жестокой стрельбы в мечетях и его фрагменты широко разошлись социальными сетями. Корпорацию Facebook критиковали за то, что она, вопреки своим собственным правилам, не заблокировала трансляцию и недостаточно активно, по мнению критиков, препятствовала распространению видео.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019 г.

В то же время, в своем сообщении представитель компании отметила: всего за 24 часа с момента теракта Facebook удалил 1,5 миллиона видео бойни. Еще 1,2 миллиона были заблокированы при попытке загрузки.

Добавим, что судьи в новозеландском Крайстчарчи понадобилась всего минута, чтобы арестовать главного подозреваемого в массовом расстреле людей в мечетях Брентона Таррант. Его арестовали до 5 апреля.