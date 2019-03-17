Теракт в Новой Зеландии: Facebook удалил уже 1,5 миллиона видео смертельной стрельбы
В Facebook сообщили, что только в первые 24 часа после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч удалили из соцсети более полутора миллионов видеозаписей ужасной бойни.
24 канал сообщал, что 15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч произошел теракт. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. Там находились 200 и 300 человек. В результате теракта погибли 50 человек, еще 48 получили ранения. Расстрел транслировали онлайн в соцсетях.
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С уважением к людям, которых затронула эта трагедия и из-за беспокойства местных органов власти мы удаляем также отредактированные версии видео, в которых отсутствуют непосредственно кадры стрельбы по людям,
– сообщила представитель Facebook в Новой Зеландии Мия Герлик.
Отметим, что в первые часы после теракта 17-минутное видео жестокой стрельбы в мечетях и его фрагменты широко разошлись социальными сетями. Корпорацию Facebook критиковали за то, что она, вопреки своим собственным правилам, не заблокировала трансляцию и недостаточно активно, по мнению критиков, препятствовала распространению видео.
В то же время, в своем сообщении представитель компании отметила: всего за 24 часа с момента теракта Facebook удалил 1,5 миллиона видео бойни. Еще 1,2 миллиона были заблокированы при попытке загрузки.
Добавим, что судьи в новозеландском Крайстчарчи понадобилась всего минута, чтобы арестовать главного подозреваемого в массовом расстреле людей в мечетях Брентона Таррант. Его арестовали до 5 апреля.