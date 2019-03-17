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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Теракт у Новій Зеландії: Facebook видалив вже 1,5 мільйона відео смертельної стрілянини

      290 Читать новость на русском
      Кадри із відео смертельного теракту у Новій Зеландії
      Кадри із відео смертельного теракту у Новій Зеландії / UAPortal

      У Facebook повідомили, що лише в перші 24 години після нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчерч видалили із соцмережі понад півтора мільйона відеозаписів жахливої бійні.

      24 канал повідомляв, що 15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч стався теракт. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. Там перебували 200 і 300 людей. Внаслідок теракту загинули 50 людей, ще 48 зазнали поранень. Розстріл транслювали онлайн у соцмережах.

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      З повагою до людей, яких торкнула ця трагедія і через занепокоєння місцевих органів влади ми видаляємо також відредаговані версії відео, в яких відсутні безпосередньо кадри стрілянини по людях,
      – повідомила представник Facebook у Новій Зеландії Мія Герлік.

      Зазначимо, що у перші години після теракту 17-хвилинне відео жорстокої стрілянини у мечетях та його фрагменти широко розійшлися соціальними мережами. Корпорацію Facebook критикували за те, що вона, всупереч своїм власним правилам, не заблокувала трансляцію і недостатньо активно, на думку критиків, перешкоджала поширенню відео.

      Водночас, у своєму повідомленні представниця компанії наголосила: лише за 24 години з моменту теракту Facebook видалив 1,5 мільйона відео бійні. Ще 1,2 мільйона були заблоковані під час спроби завантаження.

      Додамо, що судді у новозеландському Крайстчарчі знадобилася всього хвилина, аби арештувати головного підозрюваного у масовому розстрілі людей у мечетях Брентона Тарранта. Його заарештували до 5 квітня.

       

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      Теги: Теракт у Новій Зеландії Facebook Мережа
      Джерело: 24 Канал
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