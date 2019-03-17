Теракт у Новій Зеландії: Facebook видалив вже 1,5 мільйона відео смертельної стрілянини

У Facebook повідомили, що лише в перші 24 години після нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчерч видалили із соцмережі понад півтора мільйона відеозаписів жахливої бійні.

24 канал повідомляв, що 15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч стався теракт. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. Там перебували 200 і 300 людей. Внаслідок теракту загинули 50 людей, ще 48 зазнали поранень. Розстріл транслювали онлайн у соцмережах.

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З повагою до людей, яких торкнула ця трагедія і через занепокоєння місцевих органів влади ми видаляємо також відредаговані версії відео, в яких відсутні безпосередньо кадри стрілянини по людях,

– повідомила представник Facebook у Новій Зеландії Мія Герлік.

Зазначимо, що у перші години після теракту 17-хвилинне відео жорстокої стрілянини у мечетях та його фрагменти широко розійшлися соціальними мережами. Корпорацію Facebook критикували за те, що вона, всупереч своїм власним правилам, не заблокувала трансляцію і недостатньо активно, на думку критиків, перешкоджала поширенню відео.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019 г.

Водночас, у своєму повідомленні представниця компанії наголосила: лише за 24 години з моменту теракту Facebook видалив 1,5 мільйона відео бійні. Ще 1,2 мільйона були заблоковані під час спроби завантаження.

Додамо, що судді у новозеландському Крайстчарчі знадобилася всього хвилина, аби арештувати головного підозрюваного у масовому розстрілі людей у мечетях Брентона Тарранта. Його заарештували до 5 квітня.