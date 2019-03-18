Загиблого при спробі знешкодити новозеландського терориста нагородять посмертно

Пакистанця, який загинув при спробі знешкодити терориста у Новій Зеландії, посмертно нагородять за мужність. Влада Пакистану також заявила про готовність надати підтримку сім'ям жертв розстрілу.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у своєму Twitter зауважив, що влада країни прийняла рішення нагородити Наїма Міана Рашида державною відзнакою за мужність

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Пакистан пишається Міаном Наїм Рашидом, який загинув, коли намагався зупинити білого терориста расистських поглядів. Він буде нагороджений державною нагородою завдяки своїй мужності,

– заявив Імран Хан.

We stand ready to extend all our support to the families of Pakistani victims of the terrorist attack in Christchurch. Pakistan is proud of Mian Naeem Rashid who was martyred trying to tackle the White Supremacist terrorist & his courage will be recognized with a national award. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 17 березня 2019 р.

Нагадаємо що, коли терорист увійшов в мечеть Ан-Нур, Рашид стрибнув на нього і спробував відібрати зброю. Після цього він був убитий. МЗС Пакистану повідомляло про дев'ять загиблих під час теракту громадян країни.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії ?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".