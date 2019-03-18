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      Загиблого при спробі знешкодити новозеландського терориста нагородять посмертно

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      Влада Пакистану нагородить Наїма Міана Рашида відзнакою за мужність
      Влада Пакистану нагородить Наїма Міана Рашида відзнакою за мужність / Фото з відкритих джерел

      Пакистанця, який загинув при спробі знешкодити терориста у Новій Зеландії, посмертно нагородять за мужність. Влада Пакистану також заявила про готовність надати підтримку сім'ям жертв розстрілу.

      Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у своєму Twitter зауважив, що влада країни прийняла рішення нагородити Наїма Міана Рашида державною відзнакою за мужність

      Читайте також: Теракт у Новій Зеландії: Facebook видалив вже 1,5 мільйона відео смертельної стрілянини

      Пакистан пишається Міаном Наїм Рашидом, який загинув, коли намагався зупинити білого терориста расистських поглядів. Він буде нагороджений державною нагородою завдяки своїй мужності,
      – заявив Імран Хан.

      Нагадаємо що, коли терорист увійшов в мечеть Ан-Нур, Рашид стрибнув на нього і спробував відібрати зброю. Після цього він був убитий. МЗС Пакистану повідомляло про дев'ять загиблих під час теракту громадян країни.

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.

      Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

      blog_ava
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      Теги: Пакистан Теракт у Новій Зеландії
      Джерело: 24 Канал
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