Загиблого при спробі знешкодити новозеландського терориста нагородять посмертно
Пакистанця, який загинув при спробі знешкодити терориста у Новій Зеландії, посмертно нагородять за мужність. Влада Пакистану також заявила про готовність надати підтримку сім'ям жертв розстрілу.
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у своєму Twitter зауважив, що влада країни прийняла рішення нагородити Наїма Міана Рашида державною відзнакою за мужність
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Пакистан пишається Міаном Наїм Рашидом, який загинув, коли намагався зупинити білого терориста расистських поглядів. Він буде нагороджений державною нагородою завдяки своїй мужності,
– заявив Імран Хан.
Нагадаємо що, коли терорист увійшов в мечеть Ан-Нур, Рашид стрибнув на нього і спробував відібрати зброю. Після цього він був убитий. МЗС Пакистану повідомляло про дев'ять загиблих під час теракту громадян країни.
Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.
Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".