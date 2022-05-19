Погибшие дети, Нью-Йорк без газа, поврежденная железная дорога: ситуация в Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается сложной. Российские оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. Поэтому страдает мирное население области.

Из-за атак российских захватчиков, к сожалению, погибли 10 мирных жителей. Об этом говорится в сводке ОВА для Офиса Президента, сообщает 24 канал.

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Ситуация в Донецкой области

За минувшие сутки в области 7 человек получили ранения. Кроме того, из-за постоянных обстрелов страдает инфраструктура региона. Так, например, без газоснабжения осталось село Нью-Йорк.

В результате вражеских обстрелов в Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа.

В Авдеевке россияне повредили железнодорожную инфраструктуру. Интенсивные обстрелы, к сожалению, не прекращаются.

Несмотря на это, что продолжается эвакуация мирного населения из области.

Среди погибших дети

В Министерстве внутренних дел уточнили, что россияне нанесли ракетные удары по области, а также атаковали из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В результате атак погибли 2 детей. Они погибли в результате прямого попадания в жилой дом.

38 гражданских объектов были разрушены – жилые дома, две школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, дом культуры, объекты критической инфраструктуры. Все эти военные преступления в России документируют правоохранители.



Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области / Фото национальной полиции

Ситуация в других регионах

Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину "Градами" и "Ураганами". Оккупанты открывали огонь 5 раз;

Во время обстрелов области в Криворожском районе россияне перебили газопровод и повредили не менее 10 домов;

Луганщина, большинство которой сейчас, к сожалению, под временной оккупацией, страдает интенсивными обстрелами врага. Из-за атак оккупантов за минувшие сутки в Северодонецке погибли 4 мирных жителя. Вся область обесточена из-за уничтожения мощной подстанции в Лисичанске.

Пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей подверглись обстрелам из артиллерии. Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Десне.

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