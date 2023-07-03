Герои заслуживают почестей: родным погибших негде похоронить защитников

Родные Героев до сих пор не получили участок под Национальное военное кладбище. Часть семей по религиозным соображениям не хочет кремировать погибших защитников, поэтому вынуждены искать места на переполненных кладбищах.

Чтобы призвать власть к реальным действиям, в Киеве на Майдане Незалежности 30 июня состоялся митинг семей погибших Героев. Корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук пообщалась с организаторами акции и семьями погибших. В частности, к протесту присоединилась и семья азовца Виталия "Кроса" Красовского, который отдал свою жизнь, защищая Мариуполь.

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Герои должны быть похоронены с почестями

Коммуникационщик организации "Серце назовні", которая устроила акцию, объяснила, что 30 июня на Майдане Незалежности собрались родители, жены, дети, родственники, собратья и друзья погибших Героев. Им уже больше года обещают создать военное кладбище, но до сих пор семьи в ожидании. В первую очередь, обращались в КГГА, впоследствии начали писать письма и в Офис Президента.

Родственникам погибших предлагали несколько мест в Киеве, где можно создать Национальное военное кладбище. Среди предложенных были ВДНХ, Лысая гора и Быковня. От первого варианта отказались семьи погибших, ведь там часто устраивают праздники, а возле мемориала памяти это неуместно. Впоследствии рассмотрели вариант с Лысой горой, но там выступили против экоактивисты, заявившие, что там обитает определенный вид птиц, поэтому кладбище там делать нельзя.

Как представители власти, так и семьи Героев остановились на Быковне. Еще в марте 2023 года мы могли рассмотреть вопрос о создании там военного кладбища, однако этого не было сделано.

Поэтому у матерей нет другого шанса, как выходить на Майдан, подключать медиа и требовать этого военного кладбища для своих детей. Они требуются не только для своих детей, но и для других детей, героев. Потому что сегодня на всех аллеях Героев уже нет места, все в флагах. И они хотят, чтобы их дети были похоронены с почестями, как Герои войны, как Герои "Азовстали", но ничего для этого не делается,

– отметили в организации.

Участники акции требуют создания военного кладбища / Фото Валентина Полищук

Создание кладбища на Быковне "оттягивают"

Участок под Национальное военное кладбище выделили на Быковне вблизи станции метро "Лесная". Территория находится в Деснянском районе на выезде из Киева. Как утверждают активисты, участок является государственной собственностью без юридических и судебных обременений. Кроме того, там не было других захоронений, а также сделаны все необходимые экспертизы. Однако кладбище там до сих пор не было создано.

Депутаты Верховной Рады также 2 мая приняли законопроект №9240. Этот документ позволяет ускорить процедуру передачи земельных участков под Национальное военное кладбище и существенно сокращает время для их передачи. Он был принят еще 2 мая 2023 года. Далее законопроект направили в Офис Президента, где Владимир Зеленский должен был его подписать. Однако до сих пор это не сделано.

Кроме того, организация "Серце назовні" отправила 15 июня запрос в ОПУ, однако до сих пор не получила ответа.

Семья азовца живет с его прахом в квартире

Многие семьи кремируют погибших родных, однако часть не может этого сделать и им приходится искать место на кладбище самостоятельно. Мать и жена погибшего защитника "Азовстали" Виталия "Кроса" Красовского подчеркивают, что создание Национального военного кладбища смогло бы решить эту проблему.

Мать погибшего Героя Людмила рассказала, что ее сын защищал страну с 2014 года. Виталий родился и вырос в Киеве, однако во время Революции Достоинства не мог сидеть, сложа руки. Он активно участвовал в событиях на Майдане, а в 2014 году принял решение вступить в полк "Азов".

Уже в 2015 году "Крос" стал полноценным членом подразделения, прошел все учения и отправился защищать Мариуполь. Полномасштабное вторжение Герой также встретил с собратьями в Донецкой области. К сожалению, "Крос" погиб 20 марта 2022 во время обороны "Азовстали".

С тех пор его прах стоит в квартире на тумбе возле кровати, где живет его супруга Виктория. Она подчеркнула, что вопрос создания Национального военного кладбища стал безотлагательным еще в 2014 году, но до сих пор этого не начали делать.

Сегодня я вместе со всеми борюсь за право перезахоронения наших Героев. Если власть дает обещание, то она должна выполнять его. И да, мы будем ходить каждый день, раз в неделю, сколько это потребуется до того момента, пока нам не скажут о захоронениях на военном кладбище. Получилось как-то достучаться, чтобы наше требование рассматривали, но видите, сколько корней преткновения есть в нашей власти. Я считаю, что это должно быть по-другому,

– подчеркнула жена Героя.