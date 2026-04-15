В боях в Донецкой области погиб спецназовец полиции Киевской области Максим Давыденко

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб спецназовец полиции Киевской области Максим Давыденко. Его жизнь оборвалась в результате удара вражеского дрона по позиции украинских защитников.

Только через несколько месяцев тело павшего воина смогли эвакуировать и идентифицировать. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Что известно о погибшем воине?

Максим Давыденко родился 27 апреля в селе Приборск. С 2013 года он проходил службу в составе Национальной гвардии Украины. За годы службы неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства во время антитеррористической операции.

В сентябре 2025 года он присоединился к стрелковому батальону, продолжив службу в полку полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Вместе с собратьями он выполнял боевые задачи на передовой.

13 февраля во время выполнения задания позиция украинских защитников в Донецкой области подверглась удару вражеского беспилотника и FPV-дрона. В результате атаки Максим Давыденко погиб. Из-за сложной ситуации с безопасностью эвакуировать тело павшего воина удалось лишь через несколько месяцев. После этого его смогли идентифицировать и вернуть родным.

Побратимы и коллеги вспоминают Максима как преданного своему делу, мужественного и искреннего человека. Он до последнего оставался верным присяге и защищал Украину.

