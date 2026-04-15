Лише через кілька місяців тіло полеглого воїна змогли евакуювати та ідентифікувати. Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про загиблого воїна?

Максим Давиденко народився 27 квітня у селі Прибірськ. З 2013 року він проходив службу у складі Національна гвардія України. Упродовж років служби неодноразово виконував бойові завдання на сході держави під час антитерористичної операції.

У вересні 2025 року він приєднався до стрілецького батальйону, продовживши службу в полку поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" Головного управління Національної поліції в Київській області. Разом із побратимами він виконував бойові завдання на передовій.

13 лютого під час виконання завдання позиція українських захисників на Донеччині зазнала удару ворожого безпілотника та FPV-дрона. Унаслідок атаки Максим Давиденко загинув. Через складну безпекову ситуацію евакуювати тіло полеглого воїна вдалося лише через кілька місяців. Після цього його змогли ідентифікувати та повернути рідним.

Побратими та колеги згадують Максима як відданого своїй справі, мужнього та щирого чоловіка. Він до останнього залишався вірним присязі та захищав Україну.

