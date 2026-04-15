Только через несколько месяцев тело павшего воина смогли эвакуировать и идентифицировать. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что известно о погибшем воине?
Максим Давыденко родился 27 апреля в селе Приборск. С 2013 года он проходил службу в составе Национальной гвардии Украины. За годы службы неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства во время антитеррористической операции.
В сентябре 2025 года он присоединился к стрелковому батальону, продолжив службу в полку полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Вместе с собратьями он выполнял боевые задачи на передовой.
13 февраля во время выполнения задания позиция украинских защитников в Донецкой области подверглась удару вражеского беспилотника и FPV-дрона. В результате атаки Максим Давыденко погиб. Из-за сложной ситуации с безопасностью эвакуировать тело павшего воина удалось лишь через несколько месяцев. После этого его смогли идентифицировать и вернуть родным.
Побратимы и коллеги вспоминают Максима как преданного своему делу, мужественного и искреннего человека. Он до последнего оставался верным присяге и защищал Украину.
Кого еще потеряла Украина?
На войне погиб командир экипажа беспилотников Роман Осипов. Жизнь украинского защитника оборвалась 8 апреля 2026 года в Днепропетровской области. Осипов родился в поселке Затишье в Одесской области, а также работал там полицейским.
В Полтаве попрощались с 20-летними нацгвардейцами с позывными "Сова" и "Хоббит". Украинские защитники погибли 31 марта 2026 года на Харьковщине. Погибшие Владислав Трященко и Евгений Бережной были друзьями и служили в 1 корпусе НГУ "Азов".
Антон Полюхович, разведчик с позывным "Умник", погиб на фронте. Он поразил уникальной операцией, захватив пленных во время рейда на Каховское водохранилище.