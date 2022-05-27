Погибших уже 9: Харьковщину в течение дня обстреливали из "Смерчей", "Градов" и артиллерии
Источник:телеграмм Олега Синегубова
Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по Харькову и области. В результате вражеских обстрелов из "Градов" и "Ураганов" погибли 9 человек.
Среди погибших был 5-месячный ребенок. Еще 19 человек получили ранения.
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Оккупанты обстреливали Харьков из "Градов" и "Смерчей"
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские кафиры 26 мая массированно обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова. Снаряды захватчиков прилетали почти в центр города – в жилые районы.
Мы зафиксировали 19 человек, которые получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. И, к сожалению, 9 человек погибли, в том числе 5-месячный ребенок. Это была обычная семья, шедшая по улице. Мужчина держал своего 5-месячного ребенка на руках, с которым, к сожалению, погиб. Мать этого ребенка находится в тяжелом состоянии в больнице,
– добавил Синегубов.
Россияне гатили по Харькову и области из:
- реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган";
- артиллерии, модификацию которой устанавливают военные эксперты.
По словам главы ОВА, враги наносили удары с севера области. Там наши защитники держат свои позиции и понемногу отгоняют кафиров непосредственно к российской границе.
Синегубов заметил, что эти обстрелы были исключительно террором местного населения, который россияне применяли с самого начала полномасштабной войны. В районах, по которым били захватчики, нет ни одного военного объекта.
"Мы действительно фиксировали несколько недель относительную тишину. Но эта тишина – относительная и условная, и мы постоянно подчеркиваем, что на улицах города Харькова сейчас находиться опасно", – отметил глава ОВА.
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Кратко о других вражеских обстрелах Харьковщины
- Россияне 25 мая россияне беспощадно обстреляли город Балаклея. В результате удара погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения. Среди них был 9-летний ребенок.
- Днем ранее, оккупанты ударили ракетами по Лозовой . К счастью, этот обстрел прошел без жертв и разрушений.
- Однако от обстрелов захватчиков погиб житель Дергачев , а еще один человек получил ранения.
- Кроме того, ранения получили 3 жителя сел Савинцы и Шевченково, что в Изюмском районе.
- Обратите внимание, что горячим направлением в области остается Изюмщина. Там кафиры пытаются улучшить тактическое положение и возобновить наступление на Славянск.
- Также российское командование ввело дополнительные силы на север Харьковщины . Захватчики пытаются не дать бойцам ВСУ пройти на другое направление, в частности, в сторону Волчанска, ведь наши защитники могут отрезать наступательные силы врага.