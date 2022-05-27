Погибших уже 9: Харьковщину в течение дня обстреливали из "Смерчей", "Градов" и артиллерии

Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по Харькову и области. В результате вражеских обстрелов из "Градов" и "Ураганов" погибли 9 человек.

Среди погибших был 5-месячный ребенок. Еще 19 человек получили ранения.

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Оккупанты обстреливали Харьков из "Градов" и "Смерчей"

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские кафиры 26 мая массированно обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова. Снаряды захватчиков прилетали почти в центр города – в жилые районы.

Мы зафиксировали 19 человек, которые получили ранения, в том числе 9-летний ребенок. И, к сожалению, 9 человек погибли, в том числе 5-месячный ребенок. Это была обычная семья, шедшая по улице. Мужчина держал своего 5-месячного ребенка на руках, с которым, к сожалению, погиб. Мать этого ребенка находится в тяжелом состоянии в больнице,

– добавил Синегубов.

Россияне гатили по Харькову и области из:

реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган";

артиллерии, модификацию которой устанавливают военные эксперты.

По словам главы ОВА, враги наносили удары с севера области. Там наши защитники держат свои позиции и понемногу отгоняют кафиров непосредственно к российской границе.

Синегубов заметил, что эти обстрелы были исключительно террором местного населения, который россияне применяли с самого начала полномасштабной войны. В районах, по которым били захватчики, нет ни одного военного объекта.

"Мы действительно фиксировали несколько недель относительную тишину. Но эта тишина – относительная и условная, и мы постоянно подчеркиваем, что на улицах города Харькова сейчас находиться опасно", – отметил глава ОВА.

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Кратко о других вражеских обстрелах Харьковщины

Россияне 25 мая россияне беспощадно обстреляли город Балаклея. В результате удара погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения. Среди них был 9-летний ребенок.

Днем ранее, оккупанты ударили ракетами по Лозовой . К счастью, этот обстрел прошел без жертв и разрушений.

Однако от обстрелов захватчиков погиб житель Дергачев , а еще один человек получил ранения.

Кроме того, ранения получили 3 жителя сел Савинцы и Шевченково, что в Изюмском районе.

Обратите внимание, что горячим направлением в области остается Изюмщина. Там кафиры пытаются улучшить тактическое положение и возобновить наступление на Славянск.

Также российское командование ввело дополнительные силы на север Харьковщины . Захватчики пытаются не дать бойцам ВСУ пройти на другое направление, в частности, в сторону Волчанска, ведь наши защитники могут отрезать наступательные силы врага.

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