Где будет идти снег, а в каких областях пригреет до +16: прогноз погоды на 11 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 11 февраля, будет облачной. Будет идти дождь, а кое-где и мокрый снег. Поэтому если планируете выходить из дома, прихватите с собой зонтик.
В каких областях ждать осадков в это воскресенье, где пригреет до +16 градусов, пишет 24 Канал. Кстати, морозов, вероятно, не будет нигде даже ночью.
Обратите внимание С зимой прощаться не стоит, – климатолог ответила, будут ли мороз и снег весной
Какая будет погода 11 февраля
На Юге и в большинстве центральных областей без существенных осадков. Между тем на остальной территории Украины ожидается небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом, на востоке – умеренный мокрый снег.
Кроме того, на большей части территории ночью и утром будет наблюдаться туман. Также в северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер будет южный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью 1 – 6 тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7 – 9 градусов. Только на Востоке и Северо-Востоке около 0.
Днем в северных и восточных областях 3 – 8 тепла, на остальной территории 7 – 12, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 11 – 16 тепла,
– отметили синоптики.
Интересно Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ
Смотрите также В какой из областей совсем скоро пригреет почти до 20 градусов: дата уже известна
Температура в городах
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +11...+13
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +6...+8
- Винница – +12...+14
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +13...+14
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +11...+13
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +4...+6